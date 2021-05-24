غوتيريش يؤيد إجراء "تحقيق مستقل" في ما تعرضت له طائرة بيلاروسيا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الإثنين، أن أنطونيو غوتيريش ”يؤيد الدعوات إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل بالكامل حول هذا الحادث المقلق ويحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون مع هذا التحقيق“، في إشارة إلى ما تعرضت له طائرة ”راين اير“ التي كان تقل معارضا بيلاروسيا تم اعتقاله.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان، إن الأمين العام ”قلق بشدة حيال ما يبدو أنه هبوط إلزامي لطائرة ركاب في بيلاروسيا وما أعقبه من اعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش“.

وأضاف المتحدث ردا على سؤال حول مصير الصحفي المعارض الذي تم اعتقاله: ”نريد أن يتم الإفراج عنه“.

وأوضح أن ”الأمين العام يبقى قلقا جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا. ويدعو السلطات في بيلاروسيا إلى أن تحترم كليا كافة واجباتها الدولية في مجال الحقوق بما في ذلك حرية التعبير والتجمع“.

ووضعت العديد من العواصم وشركات الطيران الأوروبية المجال الجوي البيلاروسي على القائمة السوداء اليوم الإثنين، تحت وطأة ضغط متزايد إثر اعتراض الطائرة التجارية التي كان الصحفي على متنها.