وكالة: المستشار العسكري لخامنئي أول مرشح يعلن انسحابه من السباق الرئاسي

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الاثنين، إن العميد حسين دهقان مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون العسكرية أعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المتشدد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

ونقلت الوكالة عن دهقان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، قوله: ”أنا حسين دهقان لا أرى ضرورة لاستمرار تواجدي لوجود أشخاص من الفصائل السياسية والمستقلين، وأعلن انسحابي من الترشح وأضع كل طاقاتي في خدمة النظام والثورة ومرشح الجبهة الثورية وعلى رأسها إبراهيم رئيسي“.

وبذلك يكون دهقان أول مرشح يعلن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية.

وكان العميد دهقان أول شخصية عسكرية إيرانية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية، حيث أعلن في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ذلك.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم)، عباس كد خدايي، أن الأسماء النهائية للمرشحين الذين يحق لهم الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية ستعلن يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 18 من يونيو/حزيران المقبل بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات.

ويتخوف التيار الإصلاحي وحلفاؤه المعتدلون من أن يقوم مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، باستبعاد مرشحيه، كما جرى في الانتخابات البرلمانية السابقة، في شباط/ فبراير من العام الماضي.