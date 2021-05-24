أردوغان "يجس النبض" في مؤتمر بالهاتف مع شركات أمريكية قبل لقاء بايدن المرتقب

أبلغت ثلاثة مصادر وكالة ”رويترز“ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع مع مسؤولين تنفيذيين من نحو 20 شركة أمريكية كبرى، يوم الأربعاء المقبل؛ لبحث الاستثمار في تركيا، وقال أحد المصادر إن اللقاء يأتي تمهيدا لاجتماع مقرر في شهر يونيو/حزيران المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت المصادر، المطلعة على تفاصيل المؤتمر الهاتفي المقرر عقده في الـ26 من شهر مايو/أيار الجاري، أن الجهات المنظمة هي غرفة التجارة الأمريكية، ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، واتحاد غرف التجارة وبورصات السلع التركي.

وقال مصدر في قطاع الأعمال إن المؤتمر يستبق لقاء بايدن وأردوغان في الـ14 من شهر يونيو/حزيران المقبل، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وهو ما سيكون أول مقابلة شخصية بينهما منذ الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال مصدر آخر مطلع إن الحكومة الأمريكية ليست طرفا في التخطيط للمؤتمر.

ولم تتضح هوية الشركات التي ستشارك فيه.

وقال المصدر الأول، وهو مصدر من القطاع طلب مثل المصادر الأخرى عدم نشر اسمه: ”هي طريقة لجس نبض الشركات الأمريكية، نوع من العمل التمهيدي قبيل لقاء بايدن وجها لوجه“.

وأضاف أن أنقرة ”تريد أن توصل إلى الرأي العام المحلي والدولي رسالة مفادها أن تركيا شريك مهم“.

وقال مصدر رابع مطلع إن مسؤولين تنفيذيين من مايكروسوفت ونتفليكس سيشاركون في المؤتمر. ولم يرد ممثلون للشركتين حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال متحدث باسم غرفة التجارة الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”هذا اجتماع خاص وليس للنشر، لذا لا يسعنا تقديم أي تفاصيل.“

وأحجمت وكالة الاستثمار التابعة للرئاسة التركية واتحاد غرف التجارة وبورصات السلع عن التعليق. ولم ترد الرئاسة ولا السفارة التركية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

”النأي بالنفس“

نأى بايدن بنفسه عن أردوغان منذ توليه الرئاسة، وانتقدت إدارته سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان، على العكس من نهج سلفه دونالد ترامب.

وأجرى الزعيمان اتصالا هاتفيا واحدا فقط، في الـ23 من شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما كان موعد اجتماع حلف الأطلسي قد تقرر، وعندما أبلغ بايدن نظيره التركي أن البيت الأبيض سيصف المذابح التي أوقعها العثمانيون بالأرمن قبل 100 عام بالتطهير العرقي، في خطوة لقيت شجبا تركيا.

وقال مصدر ثالث إن مسؤولين تنفيذيين كبارا من الشركات، بعضهم رؤساء تنفيذيون، سيشاركون في المؤتمر الذي من المتوقع أن يلقي فيه أردوغان خطابا وأن يجيب على أسئلة عن الاستثمار والعمل في تركيا.

وأضاف أن الاجتماع سيعقد في حدود الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وبلغ حجم التجارة الأمريكية التركية نحو 21 مليار دولار في 2019، ويقول البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي إنهما يستهدفان الوصول بها إلى 100 مليار دولار.

لكن ثمة عراقيل مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب التركي، وشراء أنقرة لأنظمة دفاع جوي روسية في 2019، ما دفع إدارة ترامب إلى طرد تركيا من الكونسورتيوم المنتج للمقاتلة ”إف-35“.