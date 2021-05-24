"الغارديان": إحياء الاتفاق النووي "بات معرضا للخطر" بعد الخلاف على تفتيش المواقع الإيرانية

اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن مستقبل المحادثات لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني ”بات معرضا للتهديد“ بعد أن عجزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية مواصلة تفتيش المواقع النووية الإيرانية.

اضطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تأجيل مؤتمر صحفي كان مقررًا أمس الأحد لتحديد تفاصيل التمديد لمدة شهر لنظام التفتيش المخفف وسط إشارات متضاربة من إيران حول ما إذا كانت ستوافق على التمديد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مديرها العام رافائيل غروسي ”سيواصل المشاورات مع طهران بشأن اتفاق فني“.

ورجحت الصحيفة، أن تنهار المحادثات الأوسع في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي مع الغرب، والتي أخرج دونالد ترامب الولايات المتحدة منها في 2018، أو يتم تعليقها إذا لم يكن هناك اتفاق أولاً بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن مواصلة عمليات التفتيش.

ومن المقرر أن تدخل المحادثات جولتها الخامسة والحاسمة هذا الأسبوع، حيث حذر الجانبان من استمرار وجود فجوات كبيرة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وعد بالعودة إذا أنهت إيران انتهاكاتها للاتفاقية.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إيرانيين أكدوا مطلع الأسبوع على أنه من المرجح أن يتم الاتفاق على التمديد لشهر واحد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن المتشددين في البرلمان الإيراني أصروا على أنه لن يكون هناك تمديد.

وأكدت ”الغارديان“، أن الخلاف يعكس جزئيًا الحالة الساخنة للسياسة الإيرانية قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، حيث يصمم المتشددون على إظهار موقفهم بعدم التنازل للولايات المتحدة وأن الأمر ببساطة متروك لأمريكا بشأن رفع العقوبات.

وقالت إيران إنه دون تمديد يصبح من حقها مسح تسجيلات الفيديو التي تم تسجيلها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لأنشطة إيران النووية، ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى مقاطع الفيديو هذه، لكنها تلقت وعودًا بالحصول عليها بمجرد التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة.

واعتبرت الصحيفة أن التمديد لمدة شهر واحد من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة وإيران والموقعين الخمسة الآخرين على الاتفاق، مهلة لمحاولة استكمال اتفاق حول كيفية رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران والعودة إلى الاتفاق.

وفي إشارة إلى التوترات داخل إيران بشأن التمديد لمدة شهر، قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب: ”اعتبارًا من 22 مايو / أيار، ومع انتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية“.

وبحسب الصحيفة، أعطى قاليباف الانطباع بأنه ”قرار لا رجعة فيه“، حيث اتخذه يوم السبت وأيده المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.