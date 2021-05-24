ردود فعل غاضبة ضد بيلاروسيا بشأن تحويل مسار طائرة "رايان اير"

صدرت ردود فعل غاضبة بشأن تحويل مسار طائرة الركاب ”رايان اير“ من وجهتها الأصلية العاصمة الليتوانية فيلينوس الى عاصمة بيلاروسيا مينسك، واعتقال سياسي معارض كان على متنها، قبل أن تكمل الطائرة وجهتها.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الإثنين أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي في لندن للاحتجاج على إرغام طائرة ركاب على الهبوط في مينسك لاعتقال معارض على كان متنها.

وحمّل راب الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها ”بغيضة“ وتمثل ”انتهاكا صارخا للقانون الدولي“، مضيفا أن لندن تدرس فرض عقوبات و“تنظر في كافة الاحتمالات الدولية“.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن ”من الصعب الاعتقاد“ أن موسكو لم تعط موافقتها على تحويل مسار طائرة ”راين اير“ إلى مينسك والتي كان يستقلها معارض سياسي تم اعتقاله.

وقال راب في البرلمان إن ”التفاصيل التي لدينا غير واضحة في هذا الصدد، لكن من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن عملا كهذا قد تم دون موافقة السلطات في موسكو على الأقل“، الداعم الرئيسي لنظام الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو.

وكانت بيلاروسيا قد أرسلت أمس الأحد، طائرة مقاتلة من طراز “MiG-29” لتعترض طائرة ركاب تتبع لشركة “رايان إير”، وأجبرتها على الهبوط الفوري في العاصمة البيلاروسية، مينسك، بحجة وجود قنبلة على متن الطائرة.

وبعد ذلك أوقفت السياسي والصحفي رامان براتاسفيتيش الذي كان على متن الطائرة.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، تحويل مسار الطائرة قائلا إن بلاده ”تدين بشدة التحويل القسري لرحلة طيران بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي وما تلاه من إبعاد واعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش، في مينسك”، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه“.

ولفت بلينكين إلى أن هذا العمل عرّض حياة أكثر من 120 راكبًا للخطر، بمن فيهم مواطنون أمريكيون.

كما قال الأمين العام لحلف ”الناتو“ ينس ستولتنبرغ، عبر حسابه في ”تويتر“، إن الحادث خطير ويتطلب تحقيقًا دوليًا.

إلى ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن تصرف بيلاروسيا ”غير مقبول على الإطلاق“.

وقالت فون دير لاين إنها كانت تحث على عقد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لمناقشة فرض عقوبات فورية على مينسك.

وقد وصف رئيس الوزراء البولندي اعتقال الصحفي بأنه ”عمل مستهجن من إرهاب الدولة“.

ودعت ألمانيا الحكومة البيلاروسية إلى تقديم تفسير فوري من حكومة روسيا البيضاء حول تحويل رحلة طيران داخل الاتحاد الأوروبي إلى مينسك والاحتجاز المزعوم لصحفي، واستدعت سفير بيلاروسيا لطلب ”توضيحات“.

عقوبات

وأفادت وكالة فرانس برس أن قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم الإثنين، مجموعة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين بيلاروسيين ويبحثون تدابير اقتصادية جديدة ضدها ردا على حادثة الطائرة.

وتعقد الدول الـ27 قمتها حضوريا في بروكسل حتى الثلاثاء، لبحث المسائل الخارجية، لا سيما العلاقة الإشكالية مع روسيا التي تدعم قرار السلطات البيلاروسية.

ونقلت فرانس برس عن دبلوماسي لم تسمه قوله إن القادة الأوروبيين ”لا يريدون أن تمر“ عملية اعتراض الطائرة المتوجهة من أثينا إلى فيلنيوس وتحويل وجهتها إلى مينسك دون تبعات.

وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يترأس القمة بأن الحادث ”لن يبقى دون عواقب“.

وتم إبلاغ هذا الموقف اليوم الإثنين إلى سفير بيلاروسيا في بروكسل بعدما استدعاه الجهاز الدبلوماسي الأوروبي ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس.

وقال مصدر آخر: ”نعمل على حزمة تدابير تتجاوز العقوبات الفردية البسيطة“.

وتعتبر منظمة الطيران المدني الدولي أن إرغام الطائرة على الهبوط ”قد يشكل انتهاكا لاتفاقية شيكاغو“ التي تحمي سيادة الدول على مجالها الجوي.

واقترحت فرنسا وليتوانيا ”حظر المجال الجوي“ البيلاروسي.

وقررت ليتوانيا أن تمنع اعتبارا من الثلاثاء ”أي رحلة من وإلى مطاراتها عبر المجال الجوي البيلاروسي“، على ما أعلن وزير النقل ماريوس سكوديس.

أزمة دبلوماسية

ونشبت أزمة دبلوماسية بين بيلاروسيا ولاتفيا، إذ أعلنت الأخيرة طرد دبلوماسيين بيلاروسيين ردا على قرار مماثل اتخذته مينسك.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان ”استدعت لاتفيا القائم بالأعمال البيلاروسي لإبلاغه بخطوات مماثلة وبطرد دبلوماسيين بيلاروسيين إلى أن يتم تطبيع العلاقات“.

وقبيل ذلك، أمرت بيلاروسيا بطرد سفير لاتفيا وجميع افراد طاقم السفارة في مينسك، متهمة السلطات اللاتفية بانها استبدلت العلم البيلاروسي بعلم المعارضة على هامش بطولة العالم للهوكي.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) ”طُلبت من السفير اللاتفي مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، وكذلك طلب من جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي والإداري والتقني في السفارة مغادرة بيلاروس خلال 48 ساعة“.

ورفضت بيلاروس الاتهامات الأوروبية باعتبارها ”لا أساس لها“. وتؤكد مينسك أنها تصرفت ضمن إطار الشرعية باعتراضها الرحلة التجارية بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة تبين في نهاية المطاف أنه كاذب.

والمعارض الذي كان في الطائرة هو الصحفي رومان بروتاسيفيتش (26 عاما) الذي كان رئيس تحرير محطة ”نيكستا“ ، أحد الأصوات البارزة في المعارضة البيلاروسية، وأوقف الأحد مع رفيقته. وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية المقيمة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا إنه يواجه ”عقوبة الإعدام“، وبيلاروسيا هي آخر دول أوروبا التي لا تزال تطبقها.