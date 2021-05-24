إيران تعلن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، حجم مخزون بلاده من اليورانيوم الذي تم تخصيبه بنسبة 60 بالمائة والذي بدأ في منتصف أبريل/نيسان الماضي، مضيفا أن ”احتياطي اليورانيوم بهذه النسبة يزيد عن 2.5 كيلو غرام“.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن صالحي قوله للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اتصال هاتفي إن ”التخصيب بنسبة 60 % وما دون مستمر، وحاليا لدينا احتياطي وصل إلى أكثر من 2.5 كجم بهذه النسبة“.

وأشار صالحي خلال المحادثة إلى أن إيران مددت الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر واحد حيث ستقوم بحفظ بيانات الكاميرات التي نصبتها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لمراقبة أنشطتها.

وأضاف: ”ليس لدينا أي بيان مشترك هذه المرة وأعلنا قرار تمديد الاتفاق هذا ونأمل أن تصل المفاوضات النووية في فيينا إلى النتيجة المرجوة في هذه الفرصة المعطاة“.

وكان مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، قد قال في وقت سابق أمس الأحد، إن بلاده ”قررت تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة لمدة شهر“.

وتقول طهران إن تمديدها للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهدف منه إتاحة الفرصة لتقدم وإنجاح المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 التي بدأت منذ فترة في العاصمة فيينا بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وبدأت طهران خفض التزاماتها النووية في مايو 2019، ورفعت الشهر الماضي مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة ونصب أجهزة طرد مركزي متطورة بعدما تعرضت منشأة نطنز النووية وسط البلاد لانفجار واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء الحادث.