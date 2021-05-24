نتنياهو يعين "دافيد بارنيع" رئيسا للموساد الإسرائيلي

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الإثنين، على تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دافيد بارنيع، رئيسا جديدا لجهاز الموساد، بدلا من يوسي كوهين، الذي سيتقاعد في الأول من شهر يونيو المقبل.

ويأتي هذا التعيين، بعد أن عُرضت على ماندلبليت، الأسباب التي تجعل من المهم تعيين رئيس دائم لجهاز الموساد دون أي تأخير.

من هو الرئيس الجديد للموساد؟

دافيد بارنيع يبلغ من العمر 56 عاما، متزوج وله 4 أطفال، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك الأمريكية.

خدم في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في فوج الاستطلاع في هيئة الأركان العامة، وتم تجنيده في الموساد عام 1996 في دورة لضباط التحصيل، وجرى تعيينه في قسم العمليات. وبعد ذلك، كان قائدا للوحدات العملياتية في إسرائيل وخارجها.

وبين عامي 2013 ـ 2019، تولى قيادة فرقة ”تسومت“ في الموساد، والتي حصدت تحت إمرته أربع جوائز أمنية إسرائيلية.

وبحسب موقع (واللا) العبري، شغل بارنيع منذ عام 2019 وحتى وقت قريب، منصب نائب رئيس الموساد.

وأضاف الموقع، أن نتنياهو أعلن عن تعيين دافيد بارنيع بشكل دائم، اليوم الإثنين، خلال حفل تسليم جوائز رئيس الوزراء لعملاء الموساد.

وقال نتنياهو خلال الحفل: ”من أجل استمرار الموساد ودولة إسرائيل على طريق الإنجاز، ولضمان أمن إسرائيل، فإن المهمة الأولى لكل واحد منكم هي منع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية.. هذه هي المهمة العظمى“.

بدوره، قال رئيس الموساد المنتهية ولايته، يوسي كوهين، والذي كان حاضرا أيضا في هذا الحدث، وهنأ بارنيع على توليه منصبه الجديد: ”سيشكل بارنيع قوة وسيواصل قيادة الموساد إلى النجاحات العملياتية والإنجازات الهامة“.

وأضاف عن جهاز الموساد الذي ترأسه منذ عام 2016: ”الروتين اليومي للموساد هو الحرب، الحرب السرية. نحن نقوم باستمرار بمهام عملياتية لا تعد ولا تحصى في كل مكان، وهذه العمليات تجلب معلومات استخباراتية حيوية لدولة إسرائيل، وتحبط العمليات غير التقليدية، وتحارب الإرهاب والتجسس، وتفتح آفاقا جديدة للسلام والتعاون الإقليميين“.

والعام الماضي ظهرت صعوبة في تعيين دافيد بارنيع رئيسا لجهاز الموساد، بعد أن أعلن نتنياهو عن نيته تعيينه في هذا المنصب، وصرح ماندلبليت وقتها بأنه لا يمكن تعيينه بشكل دائم في ضوء القواعد التي تحكم نشاط الحكومة خلال فترة الانتخابات.