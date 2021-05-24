العراق.. هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية

قال متحدث باسم التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة: إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ اليوم الإثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، على تويتر أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 1:35 بعد ظهر اليوم الإثنين، مضيفا أنه يجري تقييم الأضرار.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم الإثنين.