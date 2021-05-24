لافروف يحذر تركيا من تغذية المشاعر العسكرية في أوكرانيا

حذر وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنقرة من تغذية المشاعر العسكرية في كييف ضد موسكو.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة ”أرغومينتي إي فاكتي“: ”ندعو السلطات التركية إلى تحليل الموقف بعناية والتوقف عن تغذية المشاعر العدوانية في أوكرانيا“.

وأضاف محذرا: ”نحن واضحون جدا بأن تشجيع المبادرات الأوكرانية العدوانية في شبه جزيرة القرم هو بمثابة تعدٍّ على وحدة أراضي روسيا“.

وتابع: ”نأمل أن تعدّل أنقرة مسارها في ضوء مخاوفنا المشروعة“.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني أخيرا في إسطنبول، وأكد أن تركيا لا تعترف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وأن أنقرة تدعم مبادرة ”منصة القرم“، التي تهدف إلى التقريب بين مواقف المجتمع الدولي من موضوع القرم.