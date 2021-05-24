ماذا قدم نتنياهو إلى بينيت مقابل عدم الانضمام لحكومة تغيير؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن خطوة جديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقطع الطريق أمام خصمه السياسي يائير لابيد، لتشكيل حكومة تغيير، رغم فرص لابيد الضئيلة بالنجاح بهذه الخطوة.

وذكر موقع ”والا“ العبري، أن نتنياهو قدم اقتراحا جديدا لزعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت، إذ يحصل فيه حزب ”يمينا“ على حقيبتين وزاريتين رفيعتين، وهما حقيبة الأمن، وربما منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن العرض المقدم من نتنياهو مشروط بعودة ”يمينا“ إلى معسكر اليمين، والتعهد بتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو.

لكن حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه نتنياهو، أعلن أن التناوب على رئاسة الحكومة ليس مطروحا، بينما لم يعقب نقتالي بينيت وشريكته بقيادة الحزب، أييليت شاكيد، على هذا المقترح الجديد من نتنياهو، بحسب الموقع العبري.

على الجانب الآخر، فإن محاولات لابيد مستمرة للتوصل إلى تفاهمات مع أحزاب ”كتلة التغيير“، لتوقيع اتفاقيات ائتلافية بحلول نهاية الأسبوع الحالي، في محاولة لبلورة موقف بشأن الحكومة خلال الأيام القليلة المتبقية أمام لابيد لتشكيل الحكومة.

وأوضحت ”هآرتس“، لابيد يعتزم بعد توقيع الاتفاقيات الائتلافية، تقديم اقتراح لبينيت بالانضمام لحكومة كهذه، والتناوب معه على رئاستها، مشيرة إلى أن ذلك سيتم قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة تكليف لابيد بتشكيل الحكومة.

وكشفت الصحيفة أن طاقم مفاوضات ”هناك مستقبل“ الذي يقوده لابيد، يستأنف اليوم، الاتصالات مع الأحزاب، إذ جرت أخيرا مشاورات داخلية، وتقرر بحزب ”هناك مستقبل“، التوقيع على أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات الائتلافية مع الأحزاب التي تعارض الانضمام لحكومة نتنياهو.

لكن الصحيفة العبرية أشارت إلى عدم وجود أغلبية في الوضع الحالي لتشكيل حكومة كهذه.

وأكدت أن ”هناك مستقبل“ سيحاول التوصل لتفاهمات مع جدعون ساعر، رغم أنه ليس متوقعا انضمام هذا الحزب لحكومة ”كتلة التغيير“.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن التقديرات في حزب ”هناك مستقبل“ بشأن المفاوضات المتعثرة بين بينيت وحزب الليكود، والاحتمال المتزايد للتوجه لانتخابات خامسة، قد يخوضها بينيت دون شاكيد، ربما تدفع بينيت للموافقة على الانضمام لحكومة ”كتلة التغيير“، ويشجع ساعر على الانضمام إليها.