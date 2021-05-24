سو تشي تمثل أمام محكمة للمرة الأولى منذ انقلاب ميانمار

قال محامي أونج سان سو تشي زعيمة ميانمار، التي أطاح بها انقلاب عسكري، إنها حضرت شخصيا الاثنين جلسة محكمة للمرة الأولى منذ أطاح الجيش بحكومتها في الأول من فبراير/شباط الماضي.

وأضاف المحامي تاي ماونج أن ”سو تشي بدت بصحة جيدة والتقت وجها لوجه مع فريق المحامين لمدة 30 دقيقة قبل الجلسة“.

وسو تشي (75 عاما) الحائزة على جائزة نوبل للسلام لكفاحها الطويل من أجل الديمقراطية واحدة من ضمن أكثر من 4000 شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب.

وتواجه اتهامات تتراوح من امتلاك أجهزة اتصال لاسلكي بالمخالفة للقانون إلى مخالفة قانون يحمي أسرار الدولة.