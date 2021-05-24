هل استهدفت إسرائيل مصنعا للطائرات المسيرة في إيران؟

تضاربت الروايات حول انفجار غامض شهدته محافظة أصفهان وسط إيران، وقالت السلطات إنه وقع في مصنع سيباهان نارجوستار للصناعات الكيماوية، بينما أشار تقرير لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، إلى أنه وقع في مصنع للطائرات المسيرة.

وكان المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة أصفهان وسط إيران، عباس عبدي، أعلن أمس الأحد عن إصابة 9 أشخاص على الأقل بجروح جراء انفجار في مصنع ”نارجستر سباهان“ للكيماويات.

بصمات إسرائيلية

وأكد تقرير ”الغارديان“ أن الحريق الذي وقع في محافظة أصفهان، وأعقبه انفجار حدث في مصنع للطائرات المسيرة، من طراز ”هسا“ وربط بينه وبين تهديدات إسرائيل عقب تقارير عن تزويد طهران حركة حماس بطائرات مسيرة.

وقال التقرير: ”بعد أيام قليلة من إعلان إسرائيل أن إيران سلمت حركة حماس الفلسطينية طائرات مسيرة، انفجر مصنع إنتاج الطائرات دون طيار من طراز هسا في أصفهان“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران الخميس الماضي، بتقديم ”الدعم الكامل لحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس الفلسطينيتين في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان“.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: ”بينما كنا نقاتل في الأيام القليلة الماضية، أرسلت إيران طائراتها دون طيار من العراق أو سوريا، لكن القوات الإسرائيلية أسقطتها على الحدود مع الأردن“.

إيران تنفي

وفي نفي لما أوردته الصحيفة البريطانية، قال مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الإثنين ”إن الأقسام الفرعية التابعة للوزارة والصناعات المرتبطة بها في أصفهان، لم تشهد أي حريق“.

ونقل موقع ”نور نيوز“ التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني، عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن ”الحريق الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام يعود إلى القطاع الخاص الذي ينشط في إنتاج المواد الحارقة“.