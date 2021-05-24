اتهام جديد يلاحق الحكومة التركية بعد مقاطع سادات بكر.. التخلص من "زعيم مافيا منافس"

قال موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلمت ”زعيم مافيا“ إلى صربيا، للتخلص من ”منافس لها“ في تجارة المخدرات داخل تركيا.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره يوم الإثنين على موقعه الإلكتروني: ”العملية التي قامت بها الحكومة التركية بتسليم يوفان فوكوتيتش، زعيم عصابة إجرامية إلى صربيا، في عام 2018، اتضح أنها جزء من حملة سرية للتخلص من منافسة شبكات تعمل في الجريمة المنظمة، خاصة في تجارة المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى في الدولة التركية“.

وبين الموقع أن ”وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي تورط في سلسلة مزاعم تشير إلى أنه كان يدير نقابة للجريمة المنظمة برعاية الحكومة التركية، لم يكن يريد دخول لاعب جديد مثل فوكوتيتش إلى السوق“.

وتابع: ”في ظل تحركاته بناء على موافقة أردوغان، فإن صويلو كان شريكا لسنوات طويلة مع زعيم عصابة كبرى في تركيا يدعى سيدات بكر، ولكنه تعرض أخيرا إلى انتقادات عنيفة، نتيجة التصريحات المفاجئة التي أدلى بها بكر، وكشف خلالها الكثير من الأسرار؛ ما أدى إلى ردود فعل عنيفة في الطيف السياسي التركي“.

ونقل الموقع عن سعيد صفا، الصحفي التركي الاستقصائي، المقيم في كندا، قوله في حديث له على يوتيوب، في الـ20 من مايو الجاري: ”الأشخاص الذين يحاولون دخول سوق الجريمة المنظمة في تركيا يتعرضون للاعتقال والترحيل، لأن صويلو وشركاءه لا يريدون أن يقتسم آخرون الكعكة معهم“.

وأضاف صفا: ”هم أنفسهم أصبحوا مافيا -في إشارة إلى صويلو ومسؤولين آخرين في الحكومة التركية- وتجري تجارة الكوكايين وتهريب الأسلحة تحت رعايتهم. هؤلاء الذين لا يقتسمون معهم الغنائم ليس لهم مكان في تركيا“.

وقال موقع ”نورديك مونيتور“: ”عملية تسليم فوكوتيتش إلى صربيا تمت على عجل دون أي إجراءات قانونية، ولا تزال غامضة حتى الآن، لكن أصبح من الواضح أن هذه العملية تمّت بعيدا عن القانون“.

وأضاف: ”لم تكن تلك العملية مساعدة لصربيا ومونتينيغرو، دولتي البلقان اللتين يحمل فوكوفيتش جنسيتهما. ولكنها كانت جزءا من مؤامرة نفذها صويلو وشركاؤه للتخلص من منافس محتمل لأنشطتهم الإجرامية“.

وأشار إلى أن وزير الداخلية التركي ”ظهر على شاشة قناة TRT التي تديرها الدولة يوم الـ19 من مايو الجاري، وحاول تبرير قرار ترحيل فوكوتيتش، كجزء من حملة حكومية لقمع الجريمة المنظمة، وزعم أن فوكوتيتش حاول تنصيب نفسه شريكا في أعمال المافيا التركية ضد الحكومة، بوصفها مؤامرة شريرة من قبل القوى الأجنبية“.

ويحاول صويلو منذ أسابيع التصدي لما كشفه سيدات بكر، الذي قال إن ”الوزير التركي وشركاءه يديرون عمليات ابتزاز وتهريب أسلحة ومخدرات“.

وفي الوقت ذاته، وخلال احتجاز فوكوتيتش في تركيا، فإن السلطات اليونانية كانت تحقق في دوره في تهريب 135 كيلو غراما من الكوكايين إلى اليونان.

وقال الموقع السويدي إن ”ما كشفه سيدات بكر حول تورط صويلو وشركائه في تهريب الكوكايين إلى تركيا من كولومبيا يبدو أنه صب في مصلحة ما قاله الصحفي التركي سعيد صفا حول أن المافيا التركية التي تدعمها الحكومة التركية، لا تريد أن يكون فوكوتيتش لاعبا في صفقة الكوكايين“.

وتطغى في تركيا، منذ 3 أسابيع، قضية مقاطع فيديو حملها على موقع يوتيوب سادات بكر، ويتهم فيها شخصيات حكومية وآخرين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بارتكاب جرائم وشبهات فساد.

وفي أحد المقاطع، اتهم بكر وزير الداخلية الأسبق محمد أغار بتزعمه ”الدولة العميقة“ في تركيا، وتورطه بمقتل الصحافي الاستقصائي أوغور مومجو عام 1993.