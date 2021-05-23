استمرار مسلسل الحرائق الإيرانية.. حريق كبير بمصنع في قم

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية، فجر اليوم الاثنين، إن حريقاً كبيراً نشب في مصنع للمنتجات البلاستيكية بمدينة قم وسط إيران، وفقاً لما ذكره ”حميد كريمي“ المتحدث باسم خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية قم.

وقال حميد كريمي لوكالة ”إيرنا“، إن حريقاً كبيراً وقع في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مدينة قم“، مضيفاً ”فرق الإطفاء والسلامة التابعة لبلدية مدينة قم وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في عمليات الإطفاء في المصنع“.

وأوضح كريمي ”هذا الحريق الكبير في مصنع للمنتجات البلاستيكية وقع في الممر الخامس عشر لشارع الخليج العربي ورجال الإطفاء يقومون بإخماد الحريق“، مشيراً إلى أنه ”سيتم الإعلان عن معلومات إضافية في وقت لاحق“.

ولم يوضح المسؤول الإيراني أسباب الحريق، والثلاثاء الماضي، اندلع حريق في محطة لتزويد الغاز المسال بمدينة قم، أعقبها انفجار عدة كبسولات غاز في هذه المحطة.

وفي الثاني من آيار/مايو الجاري، إندلع حريق في مصنع كيماويات ببلدة شكوهيه في مدينة قم، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل فضلاً عن خسائر مالية كبيرة.

وعادة لم تعلن السلطات الإيرانية بشكل رسمي عن أسباب الحرائق والإنفجار التي تقع بين الحين والآخر في مدن مختلفة.