قناة عبرية: إسرائيل تبحث تغيير طريقة إدخال الأموال القطرية إلى حماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستغير طريقتها في تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بعد العملية العسكرية ”حارس الأسوار“ التي انتهت منذ 3 أيام فقط.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن“نقاشات جرت حول هذا الموضوع في الأيام الأخيرة على المستوى السياسي، بحثت الآليات المناسبة، وستجرى نقاشات لاحقة أيضًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، اللذين قالا لن نعود إلى ما كانت من قبل“.

وأضافت القناة العبرية، أن هذه النقاشات ستدور قبل زيارة مخطط لها من قبل المبعوث القطري محمد العمادي إلى غزة، ومن منطلق الرغبة بتعزيز وضع السلطة الفلسطينية على حساب حماس في نهاية العملية.

وأوضحت أن نقاشًا آخر سيعقد، غدًا الإثنين، حول هذا الموضوع مع وزير الدفاع بيني غانتس.

وفي هذا الصدد، قال غانتس خلال إيجاز للصحفيين إنهم“يدرسون كيفية تحويل الأموال القطرية، ونريد تقديم طريقة أفضل لتحويل الأموال، ومراقبة المشروع، ونحن نعمل حاليًا على الآليات والمقترحات ذات الصلة“.

وأشارت القناة إلى أنه في ضوء المناقشات في إسرائيل بشأن آلية تحويل الأموال القطرية إلى غزة، فقد يتم تأجيل زيارة العمادي، التي كان من المقرر أن يقوم بها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ودخلت آخر منحة قطرية إلى قطاع غزة قبل العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل بحوالي أسبوعين، ومن المتوقع أن تُصرف المنحة القطرية للأسر المستورة، مطلع الشهر المقبل.