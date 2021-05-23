سلطات إقليم كردستان تلقي القبض على تاجر مخدرات تركي بحوزته 92 كيلوغرامًا من الهيروين

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، إلقاء القبض على تاجر مخدرات تركي الجنسية، بحوزته (92 كيلو غرامًا) من الهيروين في العاصمة أربيل.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كردستان في بيان:“من خلال عملية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت عناصرنا من إلقاء القبض على تاجر مخدرات، وهو مواطن تركي مقيم في أربيل، كان بحوزته 92 كيلو غرامًا من مادة (الهيروين)“.

وأوضح البيان أن“الهيروين الذي ضُبط بحوزة المتهم، كان معبأ داخل 184 قالبًا، وتمت إحالته إلى التحقيق بموجب قانون مكافحة المخدرات“.

ويعد منفذ إبراهيم الخليل في إقليم كردستان، المعبر المفضل للمهربين الذين يرومون التجارة بالمواد المخدرة بين كردستان وتركيا.

ووفقًا لموقع ”كردستان 24″، فقد سبق أن أحبطت الأجهزة الأمنية في الإقليم، عشرات محاولات إدخال المواد المخدرة عبر الحدود، سواء من تركيا أو إيران.