تقرير: أزمة جندي بلجيكا المتمرد تلقي الضوء على التطرف في جيوش دول الغرب

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن عملية مطاردة الجندي البلجيكي الذي تشتبه السلطات في أنه كان يخطط لهجوم ”إرهابي“ سلطت الضوء على مخاوف من وجود تطرف يميني وسط صفوف جيوش الدول الغربية.

واختفى يورغن كونينغز، الذي كان على قائمة المراقبة الأمنية لآرائه المتطرفة، الإثنين الماضي، وفقًا لما ذكرته السلطة البلجيكية، وأكدت أنه أخذ أسلحة من بينها قاذفات صواريخ من قاعدته العسكرية ووجه تهديدات ضد شخصيات ومؤسسات عامة.

وأوضحت وسائل إعلام بلجيكية أنه هدد بقتل عالم فيروسات بارز، وضع تحت حماية الشرطة بعد أن شوهد كونينغز قرب منزله.

وكان مئات من رجال الشرطة والجنود قد بدأوا عملية بحث بعد اكتشاف سيارة كونينغز الرياضية متعددة الاستخدامات قرب حديقة وطنية، الثلاثاء الماضي، ولكن، في يوم الجمعة قررت السلطات وقف البحث.

وقالت السلطات إنها لم تتمكن من تحديد موقع الرجل البالغ من العمر 46 عامًا في أكثر من 30 ألف فدان من غابات الصنوبر، والأراضي الصحراوية، والبحيرات، في هوغ كيمبين، وهي حديقة وطنية تقع قرب حدود بلجيكا مع هولندا وألمانيا.

وفي نفس السياق، أكدت الصحيفة أن الجيوش الغربية تتصارع مع موجات من التطرف اليميني بين صفوفها، وقالت إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بعدة خطوات للتصدي للتطرف، بما في ذلك مراجعة التعريف والفحص المحدث للمجندين، بعد أن شارك أفراد الخدمة الحاليون والسابقون الذين لهم صلات بجماعات يمينية في أعمال شغب اقتحام مبنى الكابيتول هيل (الكونغرس) بواشنطن، في 6 كانون ثاني/يناير الماضي.

وحلت ألمانيا، العام الماضي، سرية من القوات الخاصة، قائلة إن اليمين المتطرف تمكن من اختراقها، أما في فرنسا، فقد نشرت مجموعة من الجنرالات المتقاعدين رسالة في مجلة لليمين المتطرف، الشهر الماضي، تقول فيها إن انتشار الإسلاموية، والأيديولوجيات الأخرى، يدفع فرنسا نحو اندلاع حرب أهلية.

وعلى جانب الأزمة في بلجيكا، قال مسؤولون بالحكومة في كلمة أمام البرلمان بشأن الوضع، الخميس الماضي، إنهم سيسعون إلى فحص أعضاء الخدمة للكشف عن وجهات نظر متطرفة وتشديد الوصول إلى الأسلحة.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو :“غير مقبول أن الأشخاص الذين تصنفهم أجهزة الأمن لدينا ضمن ذوي الخطورة المحتملة، يتمتعون بحرية الوصول إلى الأسلحة“.

وقالت السلطات إن كونينغز اختفى بعد مغادرة منزله في بلدة ديلسن-ستوكيم شمال شرق بلجيكا، صباح الإثنين الماضي، وزيارة قاعدته العسكرية القريبة.

وحددت وسائل الإعلام البلجيكية عالم الفيروسات البارز مارك فان رانست، الذي نصح الحكومة بشأن استجابتها لوباء فيروس كورونا، كهدف لتطرف كونينغز.

من جانبه، انتقد فان رانست، الذي قال إنه في منزل آمن تحت حماية الشرطة، اليمين المتطرف لتأجيج العداء ضد علماء الفيروسات.

وفي وقت متأخر من، الثلاثاء الماضي، عثرت الشرطة على سيارة الدفع الرباعي الخاصة بكونينغز قرب حديقة في هوغ كيمبين، وكانت تحتوي على 4 قاذفات صواريخ وذخيرة، وقال المدعي الفيدرالي البلجيكي إن الخبراء يفحصون ”آلة مشبوهة“ عثر عليها في السيارة.

وأغلقت السلطات الحديقة وطريق قريب منها، وأرسلت المئات من رجال الشرطة والجيش، بما في ذلك 6 عربات مدرعة، للبحث عن الهارب الذي قالوا إنه مسلح.

وأكدت الصحيفة أن المطاردة استحوذت على بلجيكا، حيث سُمع دوي إطلاق نار في منطقة البحث.

وحصل كونينغز على دعم وسائل التواصل الاجتماعي من أصحاب نظريات المؤامرة وأقصى اليمين، الذين يزعمون أن السلطات تضخم أزمة الفيروس لتحقيق أهداف مشبوهة.

وحث نائب رئيس الدفاع البلجيكي، الجنرال مارك ثيس، الجنود الذين أعربوا عن دعمهم لكونينغز على عدم تقبل أفعاله.