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طائرة "راين إير" تصل إلى ليتوانيا وغموض يلف مصير المعارض البيلاروسي بروتاسيفيتش
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 18:05 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 18:58 GMT

طائرة "راين إير" تصل إلى ليتوانيا وغموض يلف مصير المعارض البيلاروسي بروتاسيفيتش

‎ وصلت إلى ليتوانيا طائرة كانت متوجهة من اثينا إلى فيلنيوس، وحُوّلت إلى بيلاروسيا حيث احتجزت لساعات، على ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" في المطار. وأظهرت

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المصدر: أ ف ب
وصلت إلى ليتوانيا طائرة كانت متوجهة من اثينا إلى فيلنيوس، وحُوّلت إلى بيلاروسيا حيث احتجزت لساعات، على ما أفاد صحافي في وكالة ”فرانس برس“ في المطار.

وأظهرت شاشة الوصول في مطار فيلنيوس وصول طائرة شركة ”راين إير“.

وفي وقت سابق، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون النقل، إن الطائرة التجارية التابعة لشركة ”راين إير“، التي حوّلت بيلاروسيا مسارها بعد ظهر اليوم الأحد، ”أقلعت للتو من مينسك“ متجهة إلى ليتوانيا.

وأحجمت المفوضة أدينا فاليان في تصريح أدلت به قرابة الساعة 17,15 بتوقيت غرينتش، عن الحديث عن مصير الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي أوقف بعيد إرغام الطائرة على الهبوط في مينسك.

وقبل ذلك بساعات، دعا الاتحاد الأوروبي إلى السماح للطائرة بالمغادرة ”مع كل ركابها“.

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