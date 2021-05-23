إيران.. حكم نهائي بسجن الناشطة نرجس محمدي 30 شهرا

قضت محكمة ايرانية، بالسجن 30 شهرا و 80 جلدة بحق نرجس محمدي أبرز ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران.

ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران ونائبة رئيسه شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجرى الإفراج عنها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد سجنها لأكثر من خمس سنوات.

وقال زوجها تقي رحماني، الناشط السياسي الذي يعيش في المنفى، اليوم الأحد، عبر ”إنستغرام“، إن ”السلطات قضت بسجن محمدي لمدة 30 شهرا مع 80 جلدة ودفع غرامة مالية“.

ووفقا لموقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، فقد أصدر الفرع 1177 من المحكمة الجنائية في طهران حكمه النهائي بإدانة نرجس محمدي في 19 أيار/مايو الجاري، وتم إبلاغها بهذا الحكم“.

وأضاف التقرير أنه ”في هذه القضية الجديدة، وجهت لمحمدي تهما هي ”الدعاية ضد النظام“، و“الاعتصام في مكتب رئيس السجن“ و“التمرد على رئيس السجن“، و“كسر نوافذ السجن“ و“التشهير“ والاعتداء.

وأوضح التقرير أن ”من بين التهم الموجهة إلى ”محمدي“ نشر ”بيان ضد عقوبة الإعدام“ والاحتجاج على مقتل أشخاص في احتجاجات شعبية اندلعت في عام 2019″.

وفي فبراير الماضي، كشفت نرجس محمدي عن تعرضها للضرب والاعتداء من قبل رجال الأمن في طهران وخاصة رئيس السجن أثناء نقلها إلى سجن آخر بمدينة زنجان العام الماضي.

ووصفت محمدي عقب خروجها من السجن قضية إساءة معاملة السجينات بأنها ”ليست مسألة شخصية، بل هي قضية سياسية بحتة“.

ومرت ثمانية أشهر على إطلاق سراح نرجس محمدي، لكنها لا تزال محرومة من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وكانت المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان قد حُكم عليها سابقًا بالسجن لمدة 16 عامًا بتهم مثل الدعاية ضد النظام، والدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام، والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي.