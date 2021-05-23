الاتحاد الأوروبي يدعو بيلاروسيا للسماح لطائرة "راين إير" بالمغادرة مع كل الركاب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذّر قادة الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا، اليوم الأحد، من أنها ستتحمّل مسؤولية سلامة الركاب الذين كانوا على متن رحلة جوية تم تحويل مسارها وأرغمت على الهبوط في مينسك مطالبين بالسماح لهم ”جميعا“ بالمغادرة.

وغرد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزب بوريل: ”نحمل حكومة بيلاروسيا مسؤولية سلامة كل الركاب والطائرة، يجب السماح لكل الركاب بمواصلة رحلتهم فورا“، في دعوة مبطّنة لمينسك بإطلاق سراح المعارض المنفي رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة.

وصدرت دعوة مماثلة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الي قالت في تغريدة منفصلة: ”يجب أن يواصل جميع الركاب رحلتهم إلى فيلنيوس فورا وبأن يتم ضمان سلامتهم“.

وحذّرت من وجود ”عواقب لأي انتهاك لقواعد السفر الدولي جوا“.

وضم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال صوته إلى المسؤولين الرفيعين في التكتل قائلا: ”سيكون من الضروري إجراء تحقيق من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في الحادثة“.