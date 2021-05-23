العاهل الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى تكثيف الجهود عربيًا ودوليًا لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى ”هدنة ممتدة“، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد الملك الأردني خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعيان الأردني وعددًا من رؤساء لجان المجلس، على أن ”لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل“، لافتًا إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.

وأكد الملك عبدالله الثاني أن ”الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية“، وأن ”المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها“.

كما أكد العاهل الأردني ”ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي“.