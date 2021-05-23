بلينكن: أمريكا تترقب معرفة مدى رغبة كوريا الشمالية في اتباع النهج الدبلوماسي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن بلاده تنتظر لترى ما إذا كانت كوريا الشمالية ترغب بالمشاركة في النهج الدبلوماسي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، الجمعة، على ضرورة تكثيف المساعي الرامية للحوار مع كوريا الشمالية، بشأن أسلحتها النووية، لكن بايدن قال إنه لن يجتمع بزعيمها كيم جونج أون إلا إذا كانت الظروف مواتية.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي): ”ننتظر لنرى ما إذا كانت بيونجيانج ترغب حقا في المشاركة، الكرة في ملعبها“، مضيفا أن ”أفضل فرصة لدينا لتحقيق هدف النزع الكامل للسلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هو التواصل دبلوماسيا مع كوريا الشمالية“.

ورفضت كوريا الشمالية، حتى الآن، مفاتحات أمريكية للحوار منذ تولي بايدن الرئاسة خلفا لدونالد ترامب، الذي شارك في ثلاثة لقاءات مع كيم، وتبادل معه ما وصف بأنها ”رسائل ودية“.