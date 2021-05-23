إيران ترجح تمديد اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية لإنجاح مفاوضات فيينا

رجح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأحد، أن تتجه طهران نحو تمديد اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انتهى يوم أمس السبت؛ بهدف إنجاح مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي.

وقال المسؤول في حديثه لموقع ”نور نيوز“ التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني، إن ”هناك احتمالا لتمديد مشروط لمدة شهر للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كبادرة حسن نية؛ لإعطاء فرصة لمحادثات فيينا التي تجريها إيران مع مجموعة 4+1 بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وأضاف أن ”تسجيلات الكاميرات بالمنشآت النووية الإيرانية، ستسلم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا توصلت المحادثات في فيينا إلى نتيجة“، مشيرا إلى أنه ”إذا تم تمديد الاتفاق، فهذه فرصة أخرى لتسهيل عملية التوصل إلى اتفاق من خلال قبول المطالب الإيرانية القانونية“.

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: إنه ”منذ يوم أمس السبت، ليس للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت النووية الإيرانية؛ بسبب انتهاء مهلة الثلاثة أشهر“.

وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلت إلى اتفاق، في 21 فبراير/شباط الماضي، مدته 3 أشهر، تعهدت فيه طهران بتوفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.

كما أوقفت إيران، في فبراير/شباط الماضي، العمل في تنفيذ البروتوكول الإضافي والتدابير المتعلقة بالشفافية في الاتفاق النووي، وذلك تطبيقا للقانون الذي اعتمده البرلمان بعنوان ”الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني“، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وستبدأ الجولة الخامسة من المفاوضات النووية في فيينا، هذا الأسبوع؛ بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي، الذي انسحبت منه في أيار/مايو 2018، مع عودة طهران إلى التزاماتها النووية.