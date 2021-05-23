بينيت ينقلب على نتنياهو مجددا بعد معركة غزة: هناك فرصة لتشكيل حكومة تغيير

شن رئيس حزب ”يمينا“ الإسرائيلي نفتالي بينيت، هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منتقدا طريقة إدارته العملية العسكرية ضد قطاع غزة.

وبعد إزاحة فكرة تشكيل حكومة بالتعاون مع معسكر التغيير من جدول أعماله، عاد بينيت للقول إنه لا تزال هناك عدة خيارات لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو، إذا تم رفع الخلافات حولها، على حد تعبيره.

وأشارت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إلى أن تصريحات بينيت هذه جاءت في ظل تبقي 10 أيام فقط أمام رئيس حزب ”يوجد مستقبل“، يائير لابيد، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل حكومة جديدة.

وكتب بينيت عبر حسابه في فيسبوك أنه ”بعد عامين ونصف من الانتخابات التي لا نهاية لها، وبدون أي هدف حتى في هذه اللحظة، لا توجد ميزانية لدولة إسرائيل. والسياسيون يلعبون في الملاجئ، ويعيشون من استطلاع إلى آخر، ويرفضون فهم أننا في حالة طوارئ، ويجب التذكر بأن العدو الحقيقي، ليس نتنياهو ولا اليسار، وإنما حركة حماس التي تسعى لتدميرنا“.

وأضاف: ”هناك خياران: التعبئة أو تعميق الأزمة. وكل من يجر البلاد إلى انتخابات خامسة، وإلى مزيد من السموم والكراهية، وإلى عام آخر من اختلال الدولة، وإلى هدر كبير للمال، فإنه يلعب لصالح أولئك الذين يريدون ضررنا“.

وتابع: ”حان الوقت لكي يسعى كل واحد منا للتعبئة. حتى اليوم، هناك عدة خيارات لتشكيل الحكومة، وإذا أزلنا الخلافات وفهمنا حجم الساعة. لن يتعافى السياسيون حتى يجبرهم الإسرائيليون على التعافي. حان الوقت الآن للبناء والإصلاح وليس لتعميق الصدع والانشقاق ”. بحسب تعبيره.

واستطرد قائلا: ”هذا وقت فعل الصواب وتشكيل حكومة فاعلة.. التحديات هائلة، وإعادة الحكم إلى الشوارع في إسرائيل وردع العدو ليست من المهمات السهلة“.

وبحسب الصحيفة، فقد تفاجأ حزب الليكود من إعلان بينيت، أنه ما زال يتمسك بفكرة تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، ويجري مفاوضات مع معسكر التغيير لإزاحة نتنياهو عن السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الليكود، أن ”رئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر وبينيت يتحدثان مع معسكر اليمين ولكنهما يتجهان إلى اليسار. إنهم يتحدثون عن ذلك ويفكرون في كيفية تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، وهذا احتمال أعيد فتحه. إنهم يجرون محادثات لتشكيل حكومة تغيير. واليسار بأكمله يتم تسخيره الآن بشأن كيفية منع حكومة يمينية برئاسة نتنياهو“.

يذكر أن بينيت كان قد أعلن انسحابه من محادثات تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو مع لابيد. إبان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال: ”أنا أزيل فكرة الحكومة البديلة من جدول الأعمال“.

وأضاف أن ”حكومة التغيير بالتركيبة المخطط لها لا يمكن أن تتعامل مع مشاكل المدن المختلطة، هذه أمور لا يمكن القيام بها بالاعتماد على رئيس القائمة العربية، منصور عباس“.

ووفقا لمحللين سياسيين، ”نجح بنيامين نتنياهو في إفشال التحالف بين لابيد وبينيت وعرقلة تشكيل حكومة بديلة، وهو أحد أهم أهداف تصعيده الأخير ضد حركة حماس في غزة، حيث لن تجرؤ الأحزاب اليهودية والصهيونية على تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، وهو ما قد يدفع إلى تشكيل حكومة طوارئ أو الذهاب إلى انتخابات خامسة“.