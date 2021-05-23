تقرير: إحياء الاتفاق النووي يهدد الأمن القومي الأمريكي ويقوي إيران

رأت مجلة ”ذي ناشيونال إنترست“ أن الاتفاق النووي الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحيائه مع إيران، سيؤدي إلى إضعاف الأمن القومي الأمريكي.

وقالت المجلة في تقرير نشرته مساء السبت، على موقعها الإلكتروني، إن ”إحياء هذا الاتفاق المعيب والمنتهية صلاحيته، سيعزز أكبر نظام إرهابي في العالم، وهذا بالطبع ليس من ضمن أهداف بايدن، الذي يتعين عليه تعزيز الأمن القومي الأمريكي، والوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة“.

وأضافت: ”على مدار أسابيع، فإن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن والنظام الإيراني يتفاوضان داخل فندق في العاصمة النمساوية فيينا على شروط العودة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015“.

وأشارت إلى أنه ”بعد 4 جولات من المفاوضات، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني زعم أن كل العقوبات الرئيسة المفروضة على بلاده ألغيت“.

وتابعت: ”إذا كان ما يزعمه روحاني صحيحا، فإن هذا سيكون إهمالا متعمدا وهائلا في التفاوض، والأسوأ من ذلك أنه سيُعدّ استسلاما من جانب كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي“ أمام إيران.

وبحسب المجلة ”أدت حملة الضغط الأقصى التي قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى دفع النظام الإيراني لأضعف مراحله على الإطلاق منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 1979، لذلك يتعين على إدارة بايدن ألا تتخلى عن هذا النفوذ التفاوضي الكبير بالاستسلام أمام طهران، في ظل الموقف الضعيف للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.

ورصدت ”ناشيونال إنترست“ الأسباب التي تجعل من الموقف الأمريكي بمنزلة الدعم للنظام الإيراني، والابتعاد عن المصالح الأمنية القومية الأمريكية.

2021 يختلف عن 2015

يختلف الوضع الحالي في 2021 عن السابق، الذي تم التوصل خلاله إلى الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، لعدة أسباب، بحسب المجلة.

وأوضحت أن ”أول تلك الأسباب هو تغير الشرق الأوسط، إذ كان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بمنزلة دفعة قوية لتجديد العلاقات الإقليمية، إذ تم إعادة بناء الثقة بين الولايات المتحدة وشركائها، بناء على الاعتراف المشترك بأن إيران هي القوة الرئيسة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وسؤتدي العودة إلى هذا الاتفاق إلى الإضرار بمصالح أصدقاء أمريكا، وتقويض تلك الثقة؛ ما يصب في مصلحة طهران“.

وأضافت: ”ثانيا، قام النظام الإيراني بالخداع في الاتفاق الأصلي، بعد اكتشاف برنامج سري للأسلحة النووية، بقيادة العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، قبل إعفائه من منصبه، واغتياله العام الماضي، وهو ما يعدّ دليلا على أن الإيرانيين لم يغيروا خطوطهم العريضة“.

والسبب الثالث بحسب المجلة هو أن ”مثل محسن فخري زادة، فإنه تم التخلص من الجنرال قاسم سليماني، وإبعاده عن أرض المعركة، وأصبح نفوذ إيران في المنطقة أقل كثيرا مما سبق؛ لأن سليماني لا يمكن أن يكون له بديل بالقدرات ذاتها“.

وتابعت أن ”الآمال التي ارتكزت عليها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في إبرام الاتفاق النووي، وتمثلت في اعتدال النظام الإيراني، والوصول إلى اتفاقيات إضافية تتضمن السلوكيات الشريرة لطهران، والمتعلقة بالإرهاب، وبرنامج الصواريخ، وانتهاكات حقوق الإنسان، لم يتم تفعيلها على الإطلاق، إذ استمر السلوك الإيراني الخبيث، وسيكون من الغباء أن يسعى بايدن لإبرام اتفاق أطول وأقوى مع إيران“.

وقالت إنه من بين الأسباب الأخرى التي تجعل المفاوضات الحالية مختلفة، هو أن ”الشعب الإيراني كان يأمل في تحقيق فوائد من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إلا أن هذا لم يتحقق، كما فقد النظام الإيراني أي شرعية داخلية، إذ أصبح الشعب الإيراني أكثر قدرة على الاحتجاج، كما حدث في نوفمبر 2019، بعد المذبحة التي لقي فيها 1500 إيراني مصرعهم بأوامر من خامنئي؛ ما تسبب في صدع كبير بين الحكومة والمواطنين“.

إسقاط تعهد أوباما

التزمت إدارة أوباما ”بالحفاظ على عقوبات أخرى أحادية الجانب، تتعلق بالقضايا غير النووية، مثل: دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العقوبات على تقنيات الصواريخ، والأسلحة التقليدية.

في النسخة التي يتفاوض عليها روبرت مالي مع إيران، فإنه لا يتم التفاوض فقط على رفع العقوبات المفروضة إبان إدارة ترامب، ولكن الأمر يمتد إلى العقوبات التي تم فرضها على النظام الإيراني فيما يتعلق بالإرهاب، وبرنامج الصواريخ طويلة المدى، بحسب ”ذي ناشيونال انترست“.

وأشارت المجلة إلى أن ”هناك تقارير -أيضا- تشير إلى التفاوض على العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، والتي قامت بنقل مليارات الدولارات إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني، وسيكون مثل هذا القرار سببا في تمويل إرهابيين مسؤولين عن مقتل مئات الأمريكيين، بالإضافة إلى الآلاف من حلفاء واشنطن والمواطنين الإيرانيين، وهو ما يُسقط تعهد أوباما، ويُضعف الأمن القومي الأمريكي“.

تهديد إسرائيل وحلفاء أمريكا

ووفقا للتقارير الأخيرة يقدم النظام الإيراني 30 مليون دولار شهريا إلى حركة حماس. ويقدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أنه منذ عام 2012، أنفقت إيران أكثر من 16 مليار دولار لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ودعم شركائها ووكلائها الآخرين في سوريا والعراق واليمن.

وبالنظر إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بسخاء من إدارة بايدن وتنازلاتها في فيينا، فستتحول تلك المليارات في نهاية المطاف إلى تسليح وكلاء إيران، وتعريض حلفاء الولايات المتحدة للخطر في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ ما سيؤدي إلى إضعاف التحالفات الأمريكية القوية التي يروّج لها فريق بايدن، وسوف يؤدي -أيضا- إلى مضاعفة أعداد الرهائن الأمريكيين لدى إيران، واستغلالهم في تحقيق أرباح مالية هائلة مقابل إطلاق سراحهم.