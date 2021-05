تسجيلات فيديو تدحض رواية الشرطة الأميركية عن ملابسات مصرع رجل أسود

دحضت تسجيلات فيديو نشرتها هذا الأسبوع شرطة ولاية لويزيانا (جنوب الولايات المتّحدة) الرواية التي ساقتها الشرطة لملابسات مصرع مواطن أسود خلال مطاردة عناصرها له قبل عامين، إذ بيّنت أنّه لم يلقَ حتفه على الفور جرّاء اصطدام سيارته بشجرة كما قالت يومها بل قضى بعد اعتقاله.

وفارق رونالد غرين الحياة عن 49 عاماً في 10 أيار/مايو 2019 في مونرو بعد مطاردة بوليسية دارت رحاها في شوارع المدينة الواقعة في شمال الولاية حين حاول شرطيون إيقاف سيارته بعد ارتكابه مخالفة مرورية لكنّه حاول الفرار منهم.

"Those who do not weep, do not see." –Victor Hugo

If I were God there would be no more rainbows in the sky. #BlackLivesMatter

The contempt for Black life by White police must end! #ronaldgreen pic.twitter.com/z3ilAdpelQ

— Charles Micheaux (@CharlesMicheaux) May 22, 2021