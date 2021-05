وزير خارجية إسرائيل يعلن عن "لقاء قريب" مع نظيره المصري سامح شكري

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن تفاصيل محادثات وصفها بـ“المهمة“ مع نظيره المصري سامح شكري، حول تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخيرة، مؤكدًا أن هناك اتفاقا ثنائيا على ترتيب لقاء قريب.

وأشار، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أنه تطرق خلال حديثه مع شكري إلى الجهود المصرية، معربًا عن شكره لالتزامها بتحقيق السلام في المنطقة.

On Friday, I had an important conversation with Egyptian FM.

I thanked him for Egypt’s effort and commitment to achieve peace & stability in the area.

I emphasized to him that any future arrangement would have to include guarantees regarding security issues & policy principles >>

