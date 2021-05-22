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وزير خارجية إسرائيل يعلن عن "لقاء قريب" مع نظيره المصري سامح شكري
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 19:48 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 20:05 GMT

وزير خارجية إسرائيل يعلن عن "لقاء قريب" مع نظيره المصري سامح شكري

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن تفاصيل محادثات وصفها بـ"المهمة" مع نظيره المصري سامح شكري، حول تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخيرة، مؤكدًا

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المصدر: محمود قاروم – إرم نيوز

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن تفاصيل محادثات وصفها بـ“المهمة“ مع نظيره المصري سامح شكري، حول تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخيرة، مؤكدًا أن هناك اتفاقا ثنائيا على ترتيب لقاء قريب.

وأشار، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أنه تطرق خلال حديثه مع شكري إلى الجهود المصرية، معربًا عن شكره لالتزامها بتحقيق السلام في المنطقة.

وقال أشكنازي: ”أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة“.

وأضاف: ”أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق بالأمن القومي ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار والسلام لسكان الجنوب (إسرائيل)، وتوقف حماس عن التسلح، والتزام إسرائيل بإعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المنظمة الإرهابية“، وفق تعبيره.

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