وزير خارجية إسرائيل يعلن عن "لقاء قريب" مع نظيره المصري سامح شكري

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عن تفاصيل محادثات وصفها بـ“المهمة“ مع نظيره المصري سامح شكري، حول تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخيرة، مؤكدًا أن هناك اتفاقا ثنائيا على ترتيب لقاء قريب.

وأشار، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، إلى أنه تطرق خلال حديثه مع شكري إلى الجهود المصرية، معربًا عن شكره لالتزامها بتحقيق السلام في المنطقة.

On Friday, I had an important conversation with Egyptian FM.

I thanked him for Egypt’s effort and commitment to achieve peace & stability in the area.

I emphasized to him that any future arrangement would have to include guarantees regarding security issues & policy principles >> — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 22, 2021

وقال أشكنازي: ”أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة“.

Especially restoring peace and stability to the residents of southern #Israel, stopping #Hamas' armament and Israel's commitment to returning Israeli citizens illegally held by the terrorist organization.

We agreed to meet soon and continue to discuss these issues.@MfaEgypt — גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 22, 2021

وأضاف: ”أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق بالأمن القومي ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار والسلام لسكان الجنوب (إسرائيل)، وتوقف حماس عن التسلح، والتزام إسرائيل بإعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المنظمة الإرهابية“، وفق تعبيره.