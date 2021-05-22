"ثغرات وإنجازات".. كيف يرى محللون إسرائيليون نتائج "حارس الأسوار"؟

حدد محللون إسرائيليون عددا من نقاط الضعف والثغرات التي ظهرت خلال عملية ”حارس الأسوار“ في قطاع غزة، والتي استمرت 11 يوما إلى أن تم إعلان وقف إطلاق النار قبل 24 ساعة، وفي الوقت نفسه أشاروا إلى أن العملية أسفرت عن تحقيق عدد من الأهداف التي وضعها الجيش الإسرائيلي بشكل مسبق.

وذكرت قناة ”أخبار 12“ العبرية اليوم السبت، أن أكبر المشاكل التي واجهت العملية، ما يتعلق بنقص المعلومات الاستخبارية الخاصة بمواقع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وفشل الجيش الإسرائيلي في منع الفصائل الفلسطينية من تكرار إطلاق وابل من الصواريخ صوب أهداف إسرائيلية طوال أيام الحرب.

ثغرات واضحة

وأقر المحللون أن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات فشلت في تصفية قيادات مهمة بحركة حماس على رأسها القيادي العسكري محمد ضيف، الذي أفلت مرتين من محاولات اغتيال.

وكشفت العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع، بحسب المحللين، نقطة ضعف كبيرة تتعلق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، وثغرات واضحة فيما يتعلق بقدرة قيادة تلك الجبهة على حماية المواطنين، إذ ظل مئات الآلاف من الإسرائيليين من مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى ”غوش دان“ بلا غطاء، ما يفسر سقوط 12 قتيلا إسرائيليا في هذه الجولة.



وعلى الرغم من كونها مسألة حيوية ممتدة منذ سنوات، إلا أن العملية العسكرية ”حارس الأسوار“ لم تتسبب في غلق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وهو ما اعتبر أيضا من الإخفاقات الإسرائيلية في هذه الحرب.

شعبية حماس

ولفت المحللون إلى أن وقف إطلاق النار منح حركة حماس نقاطا عديدة وزاد من شعبية الحركة في جبهات غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن عرب الداخل، وساحات أخرى، ما يعد إنجازا كبيرا للحركة، إضافة إلى نجاحها في إطلاق قرابة 4300 صاروخ، وهو عدد غير مسبوق ولم يحدث خلال الجولات العسكرية السابقة، إضافة إلى تسبب ذلك في إعادة قطاع غزة إلى بؤرة الاهتمام العربي والدولي.

وبين هؤلاء أن العملية العسكرية حولت حماس إلى لاعب دولي فعال، وعملت وسائل الإعلام الكبرى على تغطية الأحداث من هذا المنظور، لافتين إلى أن الساحة الإعلامية الدولية خدمت الحركة، وأظهرت أخطاء إسرائيلية كبيرة في التعاطي مع الإعلام الدولي.

لكن مع ذلك، يرى المحللون الإسرائيليون، إن العملية العسكرية تسببت في خراب واسع في القطاع وخسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، كما فشلت حماس في احداث مفاجآت عسكرية في ميدان المعركة، ولم تستطع الحركة تنفيذ عمليات نوعية باستخدام الطائرات المسيرة أو الغواصات الانتحارية.

ضربات إستراتيجية

وزعمت القناة العبرية في المقابل أن إسرائيل حققت بعض أهداف العملية، إذ وجهت ضربات إستراتيجية للحركة وأحبطت عشرات العمليات داخل إسرائيل.

ويقول المحللون إن تدمير العديد من أنفاق الحركة، أو ما أطلقت عليه إسرائيل ”مترو حماس“، ويجري الحديث عن شبكة أنفاق تحت الأرض تمتد إلى داخل إسرائيل، من إنجازات هذه الحرب، كما وجهت إسرائيل ضربات لمنظومة صناعة الصواريخ المحلية، واغتالت عددا من المهندسين التابعين لحماس.



ولفت المحللون إلى أن إحباط عشرات العمليات داخل إسرائيل سواء من البر أو البحر أو الجو يعد من إنجازات العملية، فضلا عن وقف محاولات حماس لتنفيذ عملية نوعية كبرى داخل إسرائيل، بينما اعترضت منظومة القبة الحديدية قرابة 90% من الصواريخ التي أطلقتها الحركة، وفق المحللين.

وأشارت القناة إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل لديه حاليا الفرصة للعمل على الساحة الدولية، مستفيدا من الدعم الأمريكي، لخلق معادلة جديدة أمام حماس، مضيفة أنه على الرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكنه أيضا تصدى 3 مرات لقرارات إدانة ضدها في مجلس الأمن الدولي.