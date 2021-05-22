تقرير: أردوغان يدعم حماس ومقربون منه يشحنون السلاح لإسرائيل

قال تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه اتهامات بازدواجية الخطاب والسياسات في علاقته بالقضية الفلسطينية.

وكشفت الصحيفة أن أردوغان يعلن دعمه لحركة حماس لكنّ مقربين منه لا يترددون في شحن أسلحة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة ”تبحر سفينة مملوكة لأحد أقرباء أردوغان في البحر المتوسط تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وترفع السفينة التي يبلغ طولها 150 مترا علم سنغافورة وقد غادرت في 12 مايو/آيار من ”فوس سور مير“ قرب مرسيليا ثم انضمت إلى موانئ جنوة الإيطالية في 13 مايو/آيار و“ليفورنو“ في 14 مايو/آيار ونابولي في 15 مايو/آيار قبل أن تتجه إلى مرسين جنوب تركيا“.

وأضافت ”كان من المقرر أن تصل السفينة في 19 مايو/آيار إلى وجهتها النهائية ميناء أسدود الإسرائيلي، لكن في يوم الجمعة 14 مايو/آيار رفض عمال الرصيف في ميناء ”ليفورنو“ الإيطالي تحميل الحاويات على متن جزيرة آسيا كما هو مخطط، فبالنسبة إليهم كان الأمر يتعلق بالاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي وضد الضربات الجوية ضد أهداف حماس الفلسطينية في قطاع غزة“.

نقيب عمّال الرصيف في ميناء ”ليفورنو“ الإيطالي برر رفضه في بيان صحفي بالقول: ”حمولة السفينة احتوت على أسلحة وذخائر ومنتجات متفجرة“،

وتقول الصحيفة ”بفضل تقرير مجموعة عمال ميناء جنوة المستقلة وجمعية مراقبة الأسلحة نعلم أن هناك حاويات محملة بالأسلحة والمتفجرات متجهة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي وهذه الأسلحة والمتفجرات ستُستخدم لقتل السكان الفلسطينيين الذين ذهب المئات منهم ضحايا للقصف الإسرائيلي“.

تقرير مجموعة عمال ميناء جنوة أظهر أنه منذ عام 2015 قدمت سفينة الحاويات هذه خدمة منتظمة – كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع – على هذا الخط إلى إسرائيل نيابة عن الشركة الإسرائيلية العامة (ZIM) التي أسستها الوكالة اليهودية عام 1945 وتستخدم بشكل خاص في تجارة الأسلحة ونقلها.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في ”نورفولك“ وهو ميناء عسكري أمريكي في فيرجينيا تمر عبره العديد من هذه الشحنات.

وتشير الصحيفة إلى أنّ سفينة ”آسياتيك آيلاند“ يمتلكها التركي الثري ”نيفزات كالكافان“ وهو صديق مقرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وراعي شركة ”توركون“ وهو على رأس أسطول كبير من السفن التجارية كما يعمل كالكافان وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة أحواض بناء السفن في توزلا بالقرب من إسطنبول لصالح الجيش التركي.

وتضيف الصحيفة ”في عام 2015 حصل نيفزات كالكافان على عقد لبناء حاملة طائرات هليكوبتر من الجيل الأحدث تهدف إلى أن تصبح الرائدة في القوات البحرية التركية واحتفل أردوغان وكالكافان ببدء تشييده معًا في عام 2016“.

ويحتل متين كالكافان، شقيق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة العائلة، المنصب الإستراتيجي كرئيس لنادي كرة القدم ريزي المدينة التي ينتمي إليها أردوغان، وفقا للتقرير.

وبحسب الصحيفة ”يوضح هذا الوضع جيدًا الخطاب المزدوج للقوة القومية الإسلامية التركية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث دعا الرئيس أردوغان الذي تحدث إلى نظيره الإيراني حسن روحاني يوم الأحد الماضي إلى اتخاذ إجراءات مشتركة مع جاره، العدو المعلن لإسرائيل، وقال إن إسطنبول حيث تم تنظيم مظاهرات كبيرة في الأيام الأخيرة ترحب بالفعل بكافة قادة حركة حماس“.

وقالت الصحيفة إن ”المنظمات غير الحكومية الإسلامية التركية حاضرة للغاية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكن هذا لا يمنع أنقرة من الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع إسرائيل، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليار دولار في عام 2020“.