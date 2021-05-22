هدد باغتيال قادة "حماس" و"الجهاد".. غانتس: قد نضطر لاحتلال غزة مجددا لبضع سنوات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إمكانية استهداف قادة حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية عن غانتس قوله، إن إسرائيل لن ترضى بإطلاق أي قذيفة صاروخية تجاه أراضيها حتى ولو كانت بكميات قليلة.

وكشف غانتس أن الجيش الإسرائيلي سيتشدد بتطبيق سياسة الرد حتى لو اضطر لاحتلال قطاع غزة مجددا والتواجد فيه لبضع سنوات لإسقاط حكم حماس.

وأوضح غانتس أن احتلال قطاع غزة هو الملجأ الأخير، معتبرا أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار بادر لتصعيد الأوضاع لكي يشبه نفسه بصلاح الدين الأيوبي.

وفي الشأن الداخلي الإسرائيلي، أعلن غانتس بصفته زعيما لحزب ”أزرق أبيض“ رفضه الجلوس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حكومة واحدة بعد فشل اتفاق التناوب مع نتنياهو والذي أدى للذهاب لانتخابات رابعة للكنيست الإسرائيلي.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، بعد 11 يوما من القصف المتبادل بين الجانبين.