واشنطن بوست: السيسي "المنتصر الوحيد" في معركة إسرائيل وحماس

اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استغل الدور الذي لعبته بلاده، في الوصول إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، في التأكيد على أهميته.

وذكرت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد قال إنه لن يعطي ”شيكات على بياض“ لـ“دكتاتور ترامب المفضل“، بحسب وصفه، في إشارة إلى علاقة السيسي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضافت: ”جاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، واستغل السيسي الفرصة.. مصر هي إحدى القوى الإقليمية القليلة التي لديها اتصالات وثيقة مع حماس وإسرائيل، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق هدنة يوم الخميس برعاية مصرية“.

وتابعت الصحيفة: ”بالنسبة للكثير من المحللين والدبلوماسيين، فإن المنتصر الوحيد الواضح في الصراع الذي اندلع بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي“.

ونقلت عن مصطفى كمال السعيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله: ”في مواجهة التصريحات التي تتحدث عن تراجع دور مصر في سياسات الشرق الأوسط، فإن السيسي أظهر أهميته وأهمية مصر، وأكد للولايات المتحدة أنه يستطيع أن يكون لاعبا مؤثرا في المشهد الخاص بالمنطقة“.

وقالت الصحيفة: ”طالب بعض النواب الأمريكيين بخفض المعونة العسكرية التي تحصل عليها مصر وقيمتها 1.3 مليار دولار، في محاولة للضغط على القاهرة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، إلا أن الدور الذي لعبته مصر في الهدنة يمكن أن يؤدي إلى تغيير هذا التوجه في واشنطن“.

وأشارت إلى أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار، أعرب بايدن عن ”امتنانه الصادق“ للسيسي وفريق الوساطة المصري، الذي لعب دورا حاسما في الوصول إلى اتفاق الهدنة، كما اتفق الرئيسان خلال مكالمة هاتفية، على استمرار الاتصال بينهما.

وأضافت الصحيفة: ”نجحت مصر في الضغط على حماس، من خلال سيطرتها على المعبر الحدودي بين سيناء وقطاع غزة.. القاهرة أرسلت مبعوثين إلى الطرفين، ودخل السيسي بنفسه في لقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث الموضوع“.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: ”مصر سترسل وفدين أمنيين إلى إسرائيل وغزة لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذه، فيما تعهد السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة والسماح للفلسطينيين الجرحى بدخول مصر عبر معبر رفح الحدودي المغلق لتلقي العلاج“.