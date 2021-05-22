الأناضول تطرد صحفيًا أحرج وزراء بسؤال عن "فضيحة" زعيم المافيا سيدات بيكر

قامت وكالة الأنباء التركية الرسمية، أمس الجمعة، بطرد صحفي يعمل بها، بعد أن وجه سؤالًا إلى وزراء بالحكومة، حول واقعة تعرف في الإعلام المحلي بـ“فضيحة زعيم المافيا سيدات بيكر“.

ومنذ أسابيع ينشر الزعيم المافيوي المقيم خارج البلاد، سيدات بيكر، مقاطع فيديو على ”يوتيوب“، ويوجه فيها اتهامات لأعضاء بالحكومة ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالضلوع في جرائم وعمليات فساد مختلفة.

وطرح الصحفي في وكالة أنباء الأناضول مصعب توران سؤالًا على وزيري الصناعة مصطفى فارانك والزراعة بكير باكديرلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، بشأن الاتهامات التي وجهها الزعيم المافيوي إلى وزير الداخلية.

وكان بكر قد قال بكر إن وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية و“سرب له“ في العام الماضي معلومة سرية مفادها أن القضاء فتح تحقيقًا بحقه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية.

ولم يخفِ الوزيران ذهولهما عندما سألهما الصحفي عما إذا كانت لدى الحكومة أي خطة للتعامل مع هذه الفضيحة، حيث طالب المعارضة باستقالة صويلو، أحد أقوى أعضاء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعد انتشار مقطع فيديو يتضمن أسئلة الصحفي للوزيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي سارعت وكالة أنباء الأناضول إلى إصدار بيان أعلنت فيه طرد توران، متهمة إياه بانتهاك ”المبادئ الصحفية“ والقيام بـ“دعاية سياسية“.

وقال الوكالة الحكومة في بيانها:“لقد طلبنا من مدع عام إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان (توران) ينتمي إلى جماعة إرهابية أم لا“.

بدوره، حذّر مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة على تويتر من أن“أولئك الذين يسعون لتقويض احترام دولتنا سيدفعون الثمن“.