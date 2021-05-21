أنباء عن مقتل أبي بكر شيكاو زعيم بوكو حرام

نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، مساء الجمعة، عن مصادر متعددة قولها إن زعيم حركة بوكو حرام النيجيرية (أبو بكر شيكاو) قُتل خلال مواجهات مع عناصر تنظيم داعش غرب أفريقيا.

وأبو بكر شيكاو زعيم للتمرد الذي أودى، منذ العام 2009، بحياة أكثر من 30 ألف شخص، وأجبر نحو مليونين على الفرار من ديارهم، وفجّر واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن 5 مسؤولين نيجيريين كبارًا أكدوا لها وفاة (شيكاو)، وأنه فجّر سترة ناسفة خلال مواجهة مع مقاتلين من تنظيم داعش الذي انفصل عن جماعته العام 2016، لتفادي أسره حيًا.

وحتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة النيجيرية، أو جماعة بوكو حرام، أو الذراع الإعلامية لتنظيم داعش غرب أفريقيا، إلا أن الصحيفة قالت إنها تمكنت من مراجعة نص المكالمات التي تم اعتراضها بين المتمردين الذين يناقشون انتحاره، إلى جانب رسالة صوتية من وسيط قديم بين أبي بكر والحكومة يبلغ عن وفاته.

ونسبت الصحيفة إلى من وصفته بأنه قائد متشدد قوله في رسالة تم اعتراضها:“فجّر شيكاو قنبلة وقتل نفسه“.

وقال اثنان من كبار المسؤولين ووسطاء حكوميين إن مئات المقاتلين من تنظيم داعش غرب أفريقيا،“وصلوا إلى قاعدة شيكاو، يوم الأربعاء الماضي، في منطقة تمبكتو في غابة سامبيسا، وقاموا بمحاصرتها“.

وقال المسؤولون إن تنظيم داعش غرب أفريقيا“قام خلال الأشهر السابقة بتجنيد العديد من كبار مساعدي شيكاو، مما سمح له باختراق دفاعاته، ثم فجر ”شيكاو“ سترته الناسفة عند محاصرته“.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال متحدث باسم الجيش النيجيري إن الجيش يحقق في تقارير تفيد بأن زعيم جماعة ”بوكو حرام“ ربما يكون قد قُتل أو أُصيب بجراح خطيرة في أعقاب اشتباكات مع مقاتلي داعش.

وقيل إن ”شيكاو“ قُتل في عدة مناسبات على مدى الأعوام الإثني عشر الماضية، وفي بعض الأحيان في تصريحات للجيش، لكنه ظهر فيما بعد في مقطع فيديو، تفند تلك المزاعم.