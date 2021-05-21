نتنياهو للسيسي: شكرا على دوركم في استعادة الهدوء

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على جهوده في استعادة الهدوء بالمنطقة، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ونجحت جهود دولية تقودها مصر، فجر اليوم، في وقف التصعيد، الذي استمر 11 يومًا، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين بشكل متزامن.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما“.

شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي 🇪🇬 @AlsisiOfficial، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 21, 2021

وأفادت وسائل إعلام، اليوم، بوصول وفدين أمنيين من مصر إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بعد مواجهات تُعد الأعنف بين الطرفين منذ سنوات.