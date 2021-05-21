السلطات الإيرانية تلغي الطيران لمدينة أرومية لمنع نجاد من التوجه إليها

ألغت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، جميع الرحلات إلى مطار مدينة ”أرومية“ الواقعة شمال غرب إيران؛ لمنع الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية محمود أحمدي نجاد من زيارتها.

وذكرت مواقع إخبارية مقربة من أحمدي نجاد، أن ”الأخير كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة أرومية وذلك لإلقاء خطاب أمام حشد من أنصاره بعد توجيه دعوة له لزيارتها، لكن السلطات في مطار مهر آباد وسط طهران ألغت جميع الرحلات إلى المدينة“.

وقال موقع ”دولت بهار“، الذراع الإعلامية للمرشح أحمدي نجاد، إن ”الأخير كان في مطار مهر آباد بطهران ينتظر لمدة ثلاث ساعات؛ من أجل التوجه إلى مدينة أرومية، لكن السلطات ألغت جميع الرحلات إلى تلك المدينة“.

ووفقًا للموقع الإخباري، فإن ”الطائرة التي تقل نجاد كان من المقرر أن تغادر مطار طهران باتجاه مدينة أرومية الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت إيران، لكن هناك جهات مسؤولة عن عرقلة هذه الرحلة، ما دفع نجاد والوفد المرافق له إلى مغادرة المطار بعد ثلاث ساعات والعودة إلى منازلهم“.

ويتوقع مراقبون للشأن الإيراني أن يقوم مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، برفض أهلية أحمدي نجاد ومنعه من المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وكان المجلس ذاته قد منع نجاد من المشاركة بالانتخابات الرئاسية عام 2017، وحينها شن نجاد هجومًا على مجلس صيانة الدستور.

وفي سياق متصل، هاجم ”علي رضا“، نجل المرشح محمود أحمدي نجاد، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الجمعة، مجلس صيانة الدستور، وقال: ”إذا رفض مجلس صيانة الدستور أهلية والدي فسوف يتم رفض صلاحية المجلس ذاته“.

ويكشف نجاد والسياسيون المقربون منه أنشطته السياسية وزيارات المدن منذ مدة؛ بهدف كسب آراء الناخبين الإيرانيين، وتمنع وزارة الداخلية الإيرانية أي مرشح من إقامة التجمعات والأنشطة الدعائية قبل إعلان أهلية المرشحين الذين يسمح لهم بدخول سباق الانتخابات.