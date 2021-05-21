ممثل لخامنئي يصف الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بـ"الكفار"

وصف آية الله أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، اليوم الجمعة، الأشخاص الذين يدعون الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بـ“الكفار“.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات في 18 حزيران/يونيو المقبل، فيما لم يعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني عن هوية المرشحين الذين يسمح لهم بدخول سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال علم الهدى، رجل الدين المتشدد، خلال خطبة صلاة الجمعة بمدينة مشهد: ”من يدعو الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في إيران كفار“.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أوضح علم الهدى أن بلاده ”بحاجة إلى مسؤولين أكفاء مؤمنين للقيام بواجبهم، وسيتم حل المشاكل إذا شارك الناس في الانتخابات قدر الإمكان ووجدوا مسؤولًا يتمتع بهذه الخصائص، وهدفه الوحيد هو السعي لخدمة الناس“.

وأضاف علم الهدى أنه ”ترشح نحو 600 شخص للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، فابحثوا عن شخص مناسب من بين هؤلاء واتركوا شؤون البلاد بين يديه وستحل مشاكل البلاد“.

وانتقد حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني، دون تسميته، قائلًا: ”إن حكومته تصرفت خلافًا لتوصية القيادة الإيرانية“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وأضاف وهو ينتقد روحاني: ”الناس الذين قالوا إنهم يحلون مشاكل البلاد في مئة يوم.. أليس هم كاذبون وخونة وأعداء لهذا الشعب؟ وقد ظنوا أن جميع مشاكل البلاد سببها العقوبات“.

وكان ناشطون سياسيون من داخل البلاد وخارجها قد حثوا الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، في ظل وجود مؤشرات على أن التيار المتشدد سيتمكن من الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية الإيرانية.