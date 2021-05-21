نتنياهو: وجهنا ضربة قوية لحماس في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، إن الجيش قتل خلال عملية ”حارس الأسوار“ أكثر من 200 مقاتل يتبعون لحماس، بينهم 25 مسؤولا وقادة ميدانيين.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع بني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي: ”إن ظنت حماس أنها تستطيع ضربنا بالصواريخ فهي مخطئة وسوف نرد بقوة، لو كانت هناك حاجة للقيام بغزو بري لغزة لقمنا به ولكننا قمنا بما يلزم دون الدخول في مغامرات لا لزوم لها، ولن ننسى الجنود المفقودين في غزة“.

وأضاف: ”حددت هدفا قويا مع بداية الحملة وهو ضرب المنظمات الفلسطينية وتوجيه ضربة قوية لها“، مشيراً إلى أنهم ألحقوا ضررا كبيرا بحماس بأقل قدر من الضرر لإسرائيل.

وأوضح نتنياهو: ”حرمنا حماس من سلاح الأنفاق“، لافتا إلى أنهم دمروا جزءا كبيرا من شبكة أنفاق حماس، حيث لا تستطيع أن تستغله مجددا.

وأشار نتنياهو، إلى أنه لا يوجد جيش في العالم يواجه مثل هذا التحدي، مشيرا إلى أن من ”لم تتم تصفيته من حماس يعرف أن يدنا طويلة“.

وتابع، القبة الحديدية دمرت أكثر من 90% من صواريخ حماس، وقد وجهنا ضربة للقوة البحرية لحماس ودمرنا معظم قدراتها.

وواصل حديثه قائلا: ”صحيح أن هناك ضغوطا وانتقادات دولية لكنني أود أن أشكر جو بايدن الذي كرر تأييده المطلق لإسرائيل“، مشيرا إلى تلقيهم الدعم القوي من دول كثيرة.

ونوه نتنياهو، إلى أنه قال لبايدن، بأنه سيوقف الحملة عند الانتهاء من تحقيق أهدافها.

وتحدث نتنياهو، عن الجنود لدى حماس، قائلا: ”لا ننسى مفقودينا أبدا وسنواصل عملنا من أجل إعادتهم وسنعزز وضع سكان الجنوب ومحيط غزة“.

وكشف نتنياهو، أن مدينة عسقلان تعرضت لأكثر من 1000 صاروخ، لافتا إلى أنهم سيعملون على تعزيز وضع السكان هناك.