رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية: يبدو لي أن لا أحد يريد هزيمة حماس

هاجم ألون دافيدي، رئيس بلدية سديروت، المحاذية لحدود قطاع غزة جنوبي إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بوقف إطلاق النار ضد حركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ، فجر اليوم، بشدة.

وحسب صحيفة ”معاريف“ العبرية، قال دافيدي خلال برنامج على إذاعة 103 FM: ”لا أفهم لماذا يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لا يوجد سبب لوقف إطلاق النار. فقد تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش الدعم منا، وكانت هناك إنجازات، ولكن هذا لن يغير ميزان الأمور تجاه دولة إسرائيل. يبدو لي أن لا أحد يريد هزيمة حماس“.

وانتقد دافيدي سلوك الحكومة الإسرائيلية، قائلا: إن ”دولة إسرائيل تحصر نفسها في مناورة جوية وبواسطة نيران المدفعية فقط، ولا يوجد إنجازات حاسمة، أو أضرار فعلية وكبيرة“.

وأضاف: ”نحن لا نبحث بقوة الحرب، ولكن دور الحكومة ورئيس الوزراء هو إيجاد الصيغة التي ستعيد الحياة الطبيعية إلى قرى وبلدات غلاف غزة وسديروت، وللأسف للمدن الأخرى التي دخلت هذه الدائرة بشكل منتظم“.

وردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو مخطئا في قراره بالموافقة على وقف إطلاق النار، قال دافيدي: ”أنا قلت لرئيس الوزراء منذ سنوات، إن سياسته هي اعتقاده بأنه سيصنع الهدوء في دولة إسرائيل على حساب سكان غلاف قطاع غزة، وهذا لم يحدث أبدا، فقد سمحت إسرائيل لحماس بأن تزيد من تعاظم قوتها وتحصل عليها فيما بعد في اللد وعكا والنقب“.