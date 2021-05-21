بلينكن يزور المنطقة بعد اتفاق التهدئة بين إسرائيل وغزة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت واشنطن، مساء الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط ”في الأيام المقبلة“.

وجاء ذلك في أعقاب دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، وتوقف 11 يوماً من القصف المتبادل بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلينكن سيلتقي خلال هذه الجولة نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، ووزراء خارجية دول أخرى في المنطقة ”للعمل سويا على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين“.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، باتفاق وقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه ”فرصة للتقدم“.

وقال بايدن، في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض، إن الاتفاق يمثل ”فرصة حقيقية لإحراز تقدم، وأنا ملتزم بالعمل في سبيل ذلك“.

وأشاد بالدور الذي أدته القاهرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين بعد 11 يوما من التصعيد.

وأشار إلى أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن ”ستعزز“ منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وشدد أن واشنطن ”ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة بشأن الدعم الإنساني“ لقطاع غزة.