موقع إيراني: قوات أمنية تحاول توتير أجواء الانتخابات بـ"حادثة كبيرة"

اتهم موقع ”دولت بهار“ التابع للرئيس الإيراني السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، محمود أحمدي نجاد، يوم الجمعة، من وصفهم بـ“العصابات الأمنية الفاسدة“، بمحاولة توتير الأجواء في البلاد بهدف صرف انتباه الناس عن موضوع الانتخابات.

ونقل الموقع في قناته عبر ”تلغرام“، عن مصادر وصفها بالمطلعة، قولها إن ”بعض أفراد العصابة الأمنية الفاسدة يبحثون عن حادثة كبيرة مهمة مثل إسقاط طائرة أو إحداث انفجار أو حريق كبير لتوتير أجواء البلاد وصرف انتباه الناس عن موضوع الانتخابات الرئاسية“.

وأضافت المصادر أن ”الهدف من محاولات القوات الأمنية هو إبعاد المرشحين الشعبيين والمشهورين من مشهد الانتخابات الرئاسية بتكلفة منخفضة وتبرير المشاركة المتدنية في الانتخابات“.

وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، اتهم أحمدي نجاد، مسؤولين في النظام لم يكشف عنهم، بالتخطيط لاغتياله.

وقال نجاد خلال اجتماعه مع حشد من أنصاره بشأن وجود مخطط جرى لاغتياله: ”أعتقد أن النقاش حول الاغتيال قضية جادة وخطيرة، نعم يمكن أن يغتالوني، ثم يشيعون جنازتي، ويقيمون مراسم العزاء، ويتهمون الآخرين باغتيالي“، مبينا أنه ”وضع جميع التسجيلات والمعلومات الخاصة بمخطط اغتياله في عدة أماكن آمنة“.

وقال نجاد الأسبوع الماضي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من الشهر المقبل، إنه ”لن يشارك في الانتخابات ولن يعترف بنتائجها في حال قرر إبعاده عن السباق الرئاسي من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني“.

وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني أعلن الأربعاء الماضي، عن تمديد مهلة دراسة أهلية المرشحين للانتخابات لمدة 5 أيام.

وأشار المتحدث باسم المجلس عباس كد خدايي في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن ”المرشحين الذين جرى استبعادهم لن يُسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات ولن يتم المصادقة على أهليتهم“.

وجرى استبعاد محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2017.