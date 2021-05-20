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بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين فرصة حقيقية للمضي قدما
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 22:19 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 22:47 GMT

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين فرصة حقيقية للمضي قدما

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يمثل "فرصة حقيقية للمضي قدما". وأضاف بايدن في كلمة له، أن نتنياهو

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المصدر: إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يمثل ”فرصة حقيقية للمضي قدما“.

وأضاف بايدن في كلمة له، أن نتنياهو أبلغه بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة سيبدأ بعد أقل من ساعتين، مشيدا بدور مصر في التوصل إلى الاتفاق.

وأشار إلى أنه أكد لنتنياهو أن واشنطن ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وشدد أن واشنطن ”ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة بشأن الدعم الإنساني“ لقطاع غزة.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس، الخميس، على وقف لإطلاق النار بينهما، من شأنه أن يضع حداً لتصعيد عسكري دامٍ استمر 11 يوما، وذلك نتيجة مساعٍ دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر خصوصا.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

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