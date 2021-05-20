مصر.. السيسي يأمر بإرسال وفدين أمنيين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة

نقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية؛ للعمل على تثبيت الهدنة التي أعلن عنها في وقت سابق من طرف الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت قناة النيل الحكومية أن ”هدنة غزة تمت بوساطة مصرية، وستدخل حيز التنفيذ الثانية صباحًا بالتوقيت الفلسطيني المحلي“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت، في بيان، إن مصر اقترحت هدنة غزة، وإنها ستكون ”متبادلة وغير مشروطة“.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بعد اجتماع دام لنحو 3 ساعات، على إعلان وقف إطلاق النار مع غزة.