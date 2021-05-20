الحكومة الإسرائيلية توافق على هدنة في غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر وافق على وقف إطلاق النار من جانب واحد، لإنهاء جولة التصعيد مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، فإنه في نهاية اجتماع استمر أقل من ثلاث ساعات، وافق مجلس الوزراء السياسي والأمني على وقف إطلاق النار لإنهاء عملية حارس الجدار.

وأشار إلى أن قرار وقف العملية تم بالإجماع بين وزراء الكابينيت الإسرائيلي، بعد أن قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ما قال إنه إنجازات تم تحقيقها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قد يكون بدءًا من مساء الجمعة، فيما ذكرت تقارير أن الهدنة ستنطلق من الساعة الثانية صباح الجمعة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر أن ”الوقت المحدد لبدء وقف إطلاق النار هو 2 ليلا، لكنه لم يتحدد بعد بشكل نهائي، وسيقوم رئيس مجلس الأمن القومي بتنسيق التفاصيل الدقيقة مع الوسطاء المصريين. تم تفويض رئيس الوزراء ووزير الدفاع من قبل الوزراء لاتخاذ قرار بشأن الموعد المحدد“.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بحركة حماس تأكيده أن ”هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ في الثانية صباح الجمعة“.

وذكرت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر سياسي لم تسمه، أنه ”لا توجد نية لدى إسرائيل للالتزام بالوساطة المصرية، التي عادةً ما تحدد المعايير التي يجب على الطرفين الوفاء بها“.

وجاء هذا الاجتماع عقب جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عربية ودولية من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، بعد 11 يوماً من العملية العسكرية في قطاع غزة.