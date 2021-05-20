حاول الانتحار تجنبًا للأسر.. إصابة زعيم بوكو حرام بـ"جراح خطيرة"

أُصيب زعيم جماعة ”بوكو حرام“ الجهادية أبو بكر شكوي بجراح خطيرة في محاولة انتحار تفاديًا لأسره من قِبل جهاديين مرتبطين بتنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا، كما أعلن، اليوم الخميس، لوكالة ”فرانس برس“ مصدران قريبان من أجهزة الاستخبارات.

وتتقاتل جماعة ”بوكو حرام“ ومقاتلو تنظيم داعش غرب أفريقيا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، حيث باتت الغلبة لمقاتلي تنظيم داعش في نيجيريا بعد أكثر من عقد على اندلاع التمرد الجهادي.

وكان ”شكوي“ خطف مع جماعته في 2014 نحو 300 تلميذة في مدرسة في شيبوك ما أثار استياءً دوليًا، ومنذ بدء التمرد في العام 2009 أعلن مرارًا عن مقتل هذا الزعيم الجهادي.



وقال أحد المصدرين إنه بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم داعش غرب أفريقيا، حُوصر أبو بكر شكوي ورجاله، الأربعاء، في معقلهم في غابة سامبيسا.

وأكد:“لكيلا يقع في الأسر أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه. وأُصيب بجراح خطيرة“.

وذكر المصدر أن عددًا من مقاتليه نجح في الفرار ونقلوه معهم.

وصرح مصدر استخباراتي ثانٍ لـ“فرانس برس“أن أبو بكر شكوي أُصيب بجراح خطيرة بعد أن فجّر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.

وردًا على أسئلة وكالة ”فرانس برس“، قال المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما:“نحن نحقق في الأمر“.

وستشكل إصابة شكوي الخطيرة أو مقتله ضربة قوية لـ“بوكو حرام“ التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية على قواعدها والانشقاقات في صفوفها.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تمردًا جهاديًا منذ أكثر من 10 سنوات، والنزاع الذي بدأ بهجمات لـ“بوكو حرام“ منذ 2009 أوقع أكثر من 40 ألف قتيل ونزح جراءه مليونا شخص.

وامتدت أعمال العنف إلى: النيجر، وتشاد، والكاميرون.

وفي 2016 انقسمت المجموعة إلى قسمين، من جهة الفصيل التاريخي بقيادة أبو بكر شيكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا، ومن جهة أخرى جماعة معترف بها من قبل تنظيم داعش معقلها في محيط بحيرة تشاد.



والمجموعتان الجهاديتان تقاتلان الجيش النيجيري، كما تدور اشتباكات بينهما للسيطرة على المنطقة.

وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت قوة تنظيم داعش غرب أفريقيا، وسيطرت على مزيد من الأراضي، وشنت هجمات أكثر تطورًا على الجيش، واستولت على قواعد عسكرية.

ويقود شكوي ”بوكو حرام“ التي أسست تحت اسم جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، بعد مقتل مؤسسها محمد يوسف على يد الشرطة في 2009.

وتحت قيادة شكوي، سيطرت ”بوكو حرام“ على مساحات واسعة من الأراضي وحولتها إلى أماكن محظورة، وأعلنت ”الخلافة“ في بلدة غوزا في بورنو في 2014.

لكن هجومًا يشنه الجيش النيجيري منذ العام 2015 بدعم من الكاميرون، وتشاد، والنيجر، أسفر عن إزاحة الجهاديين عن أراضٍ سيطروا عليها.