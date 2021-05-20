موقع إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" في غزة تهدد توافق الحزب الديمقراطي حول سياسات بايدن

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، إن عملية ”حارس الأسوار“ التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، تسببت في انقسام داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن سياسات الرئيس جو بايدن كانت تحظى بإجماع داخل الحزب إلى أن بدأت العمليات العسكرية في غزة، وأعلن بايدن أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، ما تم تفسيره على أنه يمنحها الضوء الأخضر لمواصلة العمليات العسكرية.

ووفق تقرير موقع ”واللا“ الإخباري العبري، يحافظ الرئيس الأمريكي في بعض الأحيان على اللهجة الحادة ضد السياسات الإسرائيلية مثلما اعتاد طوال عقود من عمله السياسي، منعًا للتعرض لانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، وأن عملية ”حارس الأسوار“ وضعته تحت ضغوط كبيرة، من قبل الجناح التقدمي بالحزب، للعمل على وقف القتال.

وأشار الموقع إلى أن الأيام الأولى من العمليات العسكرية شهدت تصريحات من جانب بايدن حول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ما تم تفسيره على أنه غطاء أمريكي لإسرائيل لمواصلة العمليات، لكنه بعد ذلك طالب بالتهدئة والامتناع عن استهداف الصحفيين، والمقار الإعلامية، في غزة، فيما عمل البيت الأبيض على منع صدور إدانات ضد إسرائيل في مجلس الأمن 3 مرات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تصدت لتبني مجلس الأمن الدولي بيانًا يدعو إلى وقف أعمال العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين، وعلقت إدارة بايدن على هذا الرفض بأنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع.

وقال موقع ”واللا“ إن بايدن زاد من لهجته الحادة ضد إسرائيل خلال الحوارات المغلقة لكي يتغلب على غضب الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، لافتًا إلى أن“حارس الأسوار“ خلقت نوعًا من الخلاف داخل هذا الحزب، وسط دتراشق اخلي أشبه بما كان يحدث داخل الحزب الجمهوري المنافس.

وتابع الموقع أن معارضي العمل العسكري بالحزب الديمقراطي يرون أن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر، وبعضهم يرى أن المعركة غير متكافئة وغير عادلة، مضيفًا أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين أعدوا مشروع قانون لتجميد بيع السلاح لإسرائيل، ومع أن الأمر غير عملي، بيد أنه يعكس الأجواء العامة داخل الحزب الديمقراطي.

ونوه موقع ”واللا“ إلى السيناتور الديمقراطي اليهودي برني ساندرز، الذي خسر في الانتخابات التمهيدية، وكان قد حشد المعسكر التقدمي لصالح بايدن، يقاتل داخل الحزب من أجل وقف الدعم التلقائي لإسرائيل، فيما طرح السيناتور اليهودي أيضًا جون أوسوف، مشروع قانون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وبين الموقع أن الرئيس بايدن يتبع سياسات تجاه إسرائيل تقوم على توجيه رسائل حادة من وراء الكواليس، لكنه يحافظ على تأييده القوي للدولة العبرية بشكل علني.

وأشار موقع ”واللا“ إلى أن أفضل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث حاليًا بالنسبة للرئيس الأمريكي هو وقف إطلاق النار، لأن استمرار القتال سيؤدي في النهاية إلى خلاف علني كبير بينه وبين نتنياهو، ومن ثم زيادة رقعة الأزمة بين إسرائيل وبين الجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، أن بايدن كان قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتوقع تراجع أعمال العنف تمهيدًا لوقف إطلاق النار، وأن الأخير رفض طلب الرئيس الأمريكي وأبلغه أنه مصمم على مواصلة العملية حتى تحقق أهدافها.