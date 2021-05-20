أردوغان يرفع دعوى ضد رئيسة حزب معارض شبهته بـ نتنياهو

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، دعوى ضد زعيمة للمعارضة شبهته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

وطالب أردوغان في شكواه، زعيمة حزب ”أيي“ المعارض (حزب الخير)، ميرال أكشينار، بتعويضات بقيمة 250 ألف ليرة تركية (24475 يورو) وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.

وأعلنت أكشينار، الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزبها، أن نتنياهو يسبب كما أردوغان أزمات للبقاء في السلطة.

وقالت:“بنيامين نتنياهو الذي هو -نوعًا ما- النسخة الإسرائيلية لأردوغان، لم يتردد في استهداف المدنيين والأطفال لتقويض فرص خصومه السياسيين، والبقاء بهذه الطريقة في منصبه“، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، انتقد أردوغان خلال حديث متلفز مع الشباب، بشدة أكشينار ووصفها بأنها تصرفت“بعدم أخلاق بوضعه على نفس مستوى نتنياهو“.

وأضاف:“لم ألتقِ أبدًا بنتنياهو (…)، ولم يكن، ولن يكون أبدًا صديقنا“.

وطرح أردوغان نفسه مدافعًا عن القضية الفلسطينية خلال سنوات حكمه الـ 18 كرئيس للوزراء، ثم كرئيس لتركيا، ويتهم إسرائيل بانتظام بممارسة ”الإرهاب“ في التعامل مع الفلسطينيين.

والإثنين، هاجم بشدة القادة الاسرائيليين بسبب الغارات التي تنفذ منذ العاشر من الجاري على قطاع غزة.

وقال:“إنهم قتلة، لدرجة أنهم يقتلون أطفالًا بعمر 5 و 6 سنوات، ولا يشبعهم إلا سفك الدماء“.

وانتقدت واشنطن، الثلاثاء، هذه التصريحات، ووصفتها بأنها“معادية للسامية“، وردت تركيا بالقول إن هذه الاتهامات ”غير مقبولة بتاتًا“.