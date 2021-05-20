محاكمة ضابط ألماني بتهمة التخطيط لهجوم منتحلا شخصية لاجئ سوري‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

مثل ضابط شاب بالجيش الألماني أمام المحكمة، اليوم الخميس، متهما بالتخطيط لهجوم على شخصيات سياسية مهمة، منتحلا صفة سوري يطلب اللجوء في محاولة لإثارة الغضب الشعبي ضد المهاجرين.

واتُهم الرجل الذي أشارت إليه أوراق الدعوى فقط باسم ”فرانكو إيه“، في القضية التي هزت الحكومة في برلين بحيازة بطاقة هوية مزورة في 2017، والتخطيط لهجوم كان يأمل أن تلقى المسؤولية فيه على اللاجئين والمهاجرين.

ويقول الادعاء: إن المتهم سرق ذخيرة من الجيش الألماني، وإن وزير العدل السابق، وزير الخارجية الحالي هايكو ماس، أو كلوديا روت، نائبة رئيس البرلمان، كانا هدفين محتملين للهجوم المزمع.

وأظهرت التحقيقات أنه اعتقل في فيينا في فبراير/ شباط 2017، وهو يحاول استعادة مسدس محشو كان قد خبأه في دورة مياه بالمطار بعد حفل للضباط.

وفي 2016، تقدم ”فرانكو إيه“، بطلب لجوء ببطاقة هوية لسوري يدعى ديفيد بنيامين، ونجح في خداع السلطات لمنحه إقامة مؤقتة في ألمانيا وفقا للتحقيقات.

وفي العام السابق، كانت ألمانيا قد شهدت تدفق نحو 890 ألف مهاجر أغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

وقالت أورسولا فون دير ليين، وزيرة الدفاع الألمانية في ذلك الوقت، والتي تشغل حاليا منصب رئيسة المفوضية الأوروبية: ”كان من الممكن وقوع هجوم“.

وأضافت: ”كنا سنجد سلاحا في الموقع وعليه بصمات وكنا سندخل البصمات في الجهاز فتخرج النتيجة أنها للاجئ سوري“.

وأظهرت التحقيقات أن ”فرانكو إيه“، ظهر أمام سلطات الهجرة باعتباره لاجئا مضطهدا يتحدث الفرنسية ولا يعرف الألمانية.

وسافر من موقع خدمته في ”إكيرتش“ في فرنسا، لحضور جلسة للاجئين تواصل فيها عبر مترجم.

وبعد اعتقاله، عثر على صلبان معقوفة وتذكارات من أوقات الحرب في القاعدة في ”إكيرتش“، مما أثار حملة بحث في كل ثكنات الجيش الألماني عن تذكارات من العهد النازي.