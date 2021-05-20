صحيفة عبرية: مخاوف في "الليكود" من إطالة نتنياهو للتصعيد العسكري ضد غزة لأهداف سياسية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن مخاوف في حزب ”الليكود“، من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطيل التصعيد العسكري الحالي ضد قطاع غزة؛ لاعتبارات سياسية ضيقة.

ونقلت صحيفة ”معاريف“ العبرية، عن مصادر في حزب ”الليكود“، أن ”هناك مخاوف من أن زعيم الحزب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يطيل أمد التصعيد الحالي ضد قطاع غزة لاعتبارات سياسية، بعيدا عن الأهداف الأمنية والعسكرية للحملة“.

ووفقا للصحيفة، قال مستشار سياسي رفيع المستوى في ”الليكود“: إن ”نتنياهو يعمل على إطالة أمد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة؛ لأن منافسه زعيم حزب (هناك مستقبل)، يائير لابيد، يملك حاليا التفويض الرئاسي لتشكيل الحكومة“.

وأضاف المستشار السياسي: ”على ما يبدو ليس لدى نتنياهو رغبة حقيقية في القضاء على حماس، وتحسين العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل، وتركها في حالة خراب، وإنما يركض إلى انتخابات خامسة، ويتخذ من البلاد رهينة“.

وأشار المستشار السياسي إلى أن فشل رئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، في المفاوضات الائتلافية مع لابيد، أعطت زخما لنتنياهو للتوجه في هذا الاتجاه، لكن الدعم الذي يحظى به داخل ”الليكود“ بدأ يتضاءل.

واعتبر مسؤولون آخرون من المعسكر اليميني في إسرائيل، في حديثهم للصحيفة العبرية، أن ”نتنياهو مقتنع بأن النزاع الحالي مع حماس سيساعده في تحسين صورته في حال توجهت إسرائيل إلى خامس انتخابات خلال عامين“.

ولفتوا إلى أن زعيم حزب ”الليكود“ يعول على تفكك حزب ”يمينا“ المحتمل، على خلفية تعليق زعيم ”يمينا“، نفتالي بينيت، مشاوراته مع لابيد بشأن إمكانية تشكيل حكومة.

ورجحوا إلى أن بينيت بعد فشله في المفاوضات مع لابيد، سيعود إلى التفاوض مع نتنياهو، الذي فشل مؤخرا في تشكيل الحكومة؛ وذلك على خلفية اندلاع الجولة الحالية من التصعيد حول غزة.