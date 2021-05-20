الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية "مؤشر إيجابي" لقمة بايدن وبوتين‎

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن ما وصفها بأنها محادثات بناءة بين كبار الدبلوماسيين في موسكو وواشنطن كانت ”مؤشرا إيجابيا“ على عقد قمة محتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أيسلندا أمس الأربعاء. وشدد كلاهما على أن البلدين بينهما خلافات خطيرة، لكن لا يزال يمكنهما إيجاد سبل للتعاون.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن المحادثات بين لافروف وبلينكن ستساعد موسكو في اتخاذ قرار بشأن احتمال عقد قمة.

وأضاف أن موسكو ستحلل المحادثات قبل أن يتخذ بوتين أي قرار بشأن الاجتماع مع بايدن.