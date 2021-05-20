روحاني يعلن التوصل لاتفاق مع الغرب لرفع العقوبات الرئيسة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إنه تم التوصل مع القوى الدولية في المحادثات النووية في فيينا لرفع العقوبات الأساسية، مشيرا إلى أن الحديث الآن يبقى عن إلغاء القضايا الجزئية.

وأوضح روحاني في كلمة له خلال افتتاح عدد من مشاريع وزارة النفط الإيرانية، ”يتفق الغربيون على أنهم سيرفعون العقوبات الرئيسة، وتم الاتفاق على رفع العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي“.

وكشف روحاني أن ”الاتفاق تم بشأن إلغاء العقوبات الرئيسة، والحديث الآن يبقى عن إلغاء القضايا الجزئية والتفصيلية الأخرى“.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق الخميس، إن المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، ستستمر بعد المهلة المحددة في الـ21 من مايو الجاري.

وقال عراقجي في تصريح أدلى به لقناة ”ان اج کي“ اليابانية حول المفاوضات النووية في فيينا: ”إن القرار لم يتخذ لغاية الآن حول بعض القضايا الأساسية في المفاوضات“.

🎥 #روحانی: توافق اصلی انجام شده، مواردی هست بحث میکنیم به #توافق نهایی برسیم 🔹قبول دارند که همه تحریمهای اصلی را بر خواهند داشت.رفع تحریم نفت، پتروشیمی،کشتیرانی، بیمه،بانک مرکزی را قبول کرده‌اند 🔹۲ تا #بیل میخواستیم کمر #کرونا و #تحریم بزنیم و پیدا کردیم و به کمر هر ۲ زدیم pic.twitter.com/1ohSe84P2Y — akram sharifi (@akramsharifi) May 20, 2021

وانتهت أمس الأربعاء، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وأكد عراقجي عقب انتهاء المحادثات أمس، إحراز تقدم في الجولة الرابعة من المحادثات النووية، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلافات على بعض القضايا الرئيسة في المحادثات النووية.

ولم يحدد عراقجي تلك القضايا الخلافية بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، وأضاف ”لا يمكن القول إن العمل قد انتهى، لكننا أحرزنا تقدّما جيدا للغاية، ولقد واصلنا الوقوف بحزم، والاختلافات تجعل مصالحنا على المحك“.

وأعرب كبير المفاوضين الإيرانيين عن أمله أن تتخذ الوفود المشاركة بالمفاوضات النووية قراراتها بحلول الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق.

وتخوض الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران عبر الدول الأوروبية بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي.

وتطالب طهران واشنطن برفع كل العقوبات قبل عودتها للاتفاق النووي والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها النووية والتراجع عن نسبة التخصيب التي رفعتها إيران إلى 60%.